Teodoro García Egea: "La política internacional de Sánchez son 30 segundos de pasillo"

Apunta el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que no entiende cómo el encuentro de dos horas del Gobierno con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, fuera casual y los 30 segundos de encuentro entre Sánchez y Biden "haya sido una cumbre del más alto nivel". Se pregunta por qué EEUU no recibió al presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez cuando sí tuvo un encuentro con Macron y el presidente italiano. En su opinión, "la política internacional de Sánchez son 30 segundos de pasillo y eso resume la política en los asuntos importantes de Estado. Todos es humo, propaganda y no hay nada de fondo", añade.

Lamenta que España no haya sido capaz de tener un encuentro con el presidente de EEUU, Joe Biden y tratar asuntos como los aranceles o la exportación de productos agrícolas. No entiende que España sea la más beligerante con las tasas tecnológicas a las empresas extranjeras, ya que de a cambio "EEUU pondrá tasas a nuestros productos agrícolas".

Cree que el papel del Rey en el conflicto catalán "todo el mundo lo conoce y debe ser el que marca la Constitución". "Los indultos son malos para España, la igualdad y la convivencia y no se puede lanzar el mensaje de que si uno delinque y lo condenan pero tiene un grupo parlamentario detrás, el Gobierno te indulta", señala.

Ante las críticas del PSOE a la manifestación contra los indultos de Colón, García Egea asegura que si Pablo Casado no pisó la plaza de Colón fue porque había tanta gente que ni si quiera pudieron llegar. "Entiendo al señor Ábalos. Está muy nervioso porque las encuestas dibujan un panorama en el que Casado y el PP son la opción favorita de los españoles para sustituir a este Gobierno".

Insiste en que a día de hoy la única opción para desbancar a Pedro Sánchez es el PP. Están recogiendo firmas contra los indultos y mantiene que en ciudades como Alicante en dos horas se recogieron 3.000 firmas. "Hay muchos scialistas que han firmado en contra de esta medida", señala.

Asegura el del PP que cuando ponen carpas para firmar contra los indultos mucha gente pregunta dónde puede firmar contra la subida de la luz. Van a solicitar al Gobierno que suprima el impuesto de la generación del 7% que hoy sigue vigente y que puede abaratar. el coste de la luz. "Estamos en una España en la que la gente sin recursos tiene que poner la lavadora de madrugada. Planchar y poner lavadora se ha conovertido en una actividad de lujo", afirma.

