Teodoro García Egea: "Con la izquierda en España solo se puede ser okupa o mantero"

Teodoro García Egea, secretario general del PP, considera que la inminente aprobación de la reforma laboral supone "un viraje hacia donde haga falta". Opina que esta contrarreforma salva dos empleos que son los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. "Es una contrarreforma que maquilla una promesa incumplida y un acuerdo incumplido".

Sostiene García Egea que la medida demuestra que se han seguido las plegarias de Nadia Calviño cuando Yolanda Díaz decía que derogarían la reforma: "Es la constatación de un fracaso de Yolanda y de que se han escuchado las plegarias de Sánchez que juega con todo el arco parlamentario".

Cree que "el riesgo no existe dentro de este Gobierno porque se adaptarán los principios a las circunstancias" pero sí ha quedado "severamente dañada la credibilidad de Yolanda Díaz". Para García Egea la reforma laboral no se ha derogado, sino que se ha empeorado. "El Gobierno sale muy tocado de esta situación, los trabajadores no salen mejor de lo que estábamos ayer".

Condena la violencia en el asalto de algunos ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia). "Yo fui víctima de los escraches de Ada Colau cuando era presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca y está imputada. Cuando a Albiol le sacan en unas informaciones sin estar imputado Colau pide su dimisión. La izquierda usa todo para desgastar al PP", destaca.

El del PP no entiende por qué en Morataya hay una distancia a la que deben ubicarse las granjas agrícolas, en Cieza hay otra y en Lorca quieren imponer otra distinta. Pide que se dialogue con la gente que se manifiesta en la puerta del Ayuntamiento. "¿Tenemos que estar siempre imponiendo? Es un fracaso del Gobierno del PSOE".

"Con la izquierda hoy: Si te dedicas a la ganadería malo, si te dedicas a la agricultura te cortan el agua, si eres autónomo te suben al doble la cuota que paga un autónomo en Francia, si eres comerciante te limitan los horarios. Aquí en España con la izquierda hemos llegado al absurdo de que solo se puede ser okupa o mantero", destaca.

Apunta Egea que si eres una persona que generas riqueza y oportunidades el Gobierno te pone una traba. "Confundimos las prioridades y me da rabia que los ganaderos tuvieran que justificarse por generar empleo".

