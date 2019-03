Tenso cruce de palabras entre Julián Muñoz y el juez del Caso Malaya

El inicio de la declaración de Julián Muñoz ante el tribunal ha estado precedido de un tenso cruce de palabras con el presidente del tribunal, debido a que el abogado de Muñoz había solicitado a la Sala que su cliente no declarara hasta que llegaran ciertas certificaciones. "Solo le pido señoría que me deje 10 minutos con mi abogado", ha dicho Julián Muñoz. A lo que el presidente del tribunal ha respondido que "esto es un juicio, una sala de Justicia. Esto no es un consultorio".

Julián Muñoz, que al final ha decidido declarar, ha sido advertido por el presidente del tribunal de que si no declaraba hoy, no lo haría en todo el juicio. El juez ha recriminado al ex alcalde que utilice alegremente el término "indefensión".