Tensión entre Gonzalo Miró y Toni Cantó tras los disturbios en Paiporta por la DANA: "Queréis ver a los políticos linchados"

En el centro del debate estaban los acontecimientos ocurridos en Paiporta el pasado domingo durante la visita de los Reyes, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, entre otras personalidades.

La ira y la rabia embargaron el sentir de muchos, que manifestaron de forma violenta su indignación. El lanzamiento de barro, piedras, palos y otros objetos, contra las autoridades, hizo que Pedro Sánchez fuera evacuado por su servicio de seguridad. Los motivos que movían a algunos de los presentes parecen escondidos detrás de algunas agrupaciones de ultraderecha, de las que se han identificado a varios miembros - Uno de ellos luciendo una camiseta en homenaje a la División Azul - y detectado comunicaciones a forma de llamamiento en las redes sociales.

"5 días completamente desesperados y dejados de la mano de Dios"

El actor y expolítico Toni Cantó, y el polifacético Gonzalo Miró, colaboradores de EspejoPúblico ambos, protagonizaban unos tensos momentos durante la emisión del programa. El primero en conexión desde Valencia y el segundo presente en el plató.

"Era el primer día que se empezaba a atisbar algún cambio"

Cantó ya habría manifestado su indignación por la gestión del desastre que ha supuesto la última DANA. Además no se habría visto sorprendido por los incidentes violentos de Paiporta, el denominado epicentro de la catástrofe. Él afirma que se encontraba a cinco manzanas del lugar de los hechos, como un voluntario más, y sentía la profunda desesperación de los habitantes.

Indignación compartida, opinión contraria

"Va en su sueldo y en su figura, aguantar el chaparrón y escuchar a la gente"

Toni Cantó apuntaba directamente al Gobierno central. Reprochaba al Ejecutivo "una evidente falta de gestión salvaje y brutal, que la gente no va a olvidar nunca". No mencionaba ninguna otra institución, ni atribuía más responsabilidades. Sin embargo sí aludía directamente a Gonzalo Miró, por decir que había gente que no era de Paiporta, dándole la razón pero matizando que eran voluntarios. Aseguraba que a pocas manzanas de distancia habría sucedido lo mismo, con distinto público.

Cantó echaba en cara a Pedro Sánchez haber salido "corriendo, por patas", mientras Felipe VI se quedó dando la cara frente a la ciudadanía: "Para eso hay que tener lo que hay que tener, y ser un hombre de verdad", argumentaba.

El expolítico contradecía las informaciones publicadas y aseguraba que "en Paiporta no había ningún elemento de ultraderecha ni ninguna mierda de estas que se están vendiendo ya desde el Gobierno". Atacaba Cantó al Gobierno por, según él, hacerse las víctimas. Cargaba también contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, por utilizar el correo electrónico para informar del estado de la crecida: "¿En manos de qué burócratas de mierda estamos?".

La razón frente a la militancia política

"No neguemos la realidad"

Gonzalo Miró daba la réplica y reconocía la dificultad de poner razón al discurso de Cantó, del que decía estar hecho "desde la pasión y desde las entrañas". Aludía Miró a las noticias que demostrarían con pruebas la presencia de varios jóvenes pertenecientes a organizaciones ultraderechistas. Añadía que ese hecho sería independiente de la más que segura indignación predominante en la gente que vive en estos lugares ante la falta de ayuda y de recursos.

"Había gente de ultraderecha que estaba reventando esa presencia política allí. Esto es evidente. Negar eso...", expresaba Gonzalo.

Toni Cantó admitía la presencia de "organizaciones que están en la derecha, ni nazis, ni ultraderechistas. Sí estaban ahí, ¡¿Qué pasa!? […] ¿Dónde coño estaba las juventudes de Podemos?". Defendía Cantó que esas personas estaban colaborando y les reconocía su labor: "¡Chapó! Que están ayudando y llevando trailers".

"Tú como político deberías saberlo y no negarlo"

"Chapó, depende de a lo que vayas", respondía Miró de forma mucho más calmada, que mantenía que había personas que ni siquiera se habrían manchado de barro, pero habrían originado los brotes de violencia. Gonzalo Miró recordaba a Toni Cantó que hasta el momento las competencias son de la Comunidad Autónoma de Valencia, de la Generalitat Valenciana, y tú como político deberías saberlo y no negarlo".

Miró por último explicaba cuál es su teoría de la postura que defendía Cantó: "Los que queréis que los políticos se queden allí a recibir palazos, lo que queréis es ver a los políticos linchados en la plaza. No es lógico".