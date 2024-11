El alegato de Toñi después de perder a su marido y su hija de 24 años en la DANA: "Políticos, dimitid, os ha venido grande todo esto"

Toñi ha perdido a su marido y a su hija de 24 años en la DANA a su paso por Benetusser (Valencia). Tanto ella como su marido trabajaban como funcionarios de la Generalitat de Valencia. Trabaja en el gabinete técnico de la consellera de innovación e industria comercio y turismo Nuria Montes. Una consellera de la que es compañera directa, y que hasta una semana después de la desgracia no la ha llamado para preguntarle cómo está.

El día de la DANA Toñi salió de trabajar a las 16,30, horas. Cuenta que su marido quiso visitar la Rambla del Pollo, que no suele llevar agua y ese día llevaba mucha agua. Ella se asustó. Cuando vio la lengua de agua entrar por el pueblo avisaron a muchos familiares, que se han salvado. Su marido y su hija pensaron en sacar el coche el agua les dejó en una trampa mortal.

"Aquí no cayó agua, fue un tsunami, sin aviso, sin ayuda. Una vergüenza porque lo sabían de antemano. El presidente de la Generalitat dijo que no pasaba nada, algo que ha borrado de las redes pero yo lo vi", apunta.

"He incinerado a mi marido y a mi hija y a la vuelta solo veía gente joven ayudando"

Desde que la DANA arrasó todo les han tenido sin agua y sin luz en su pueblo. La única ayuda que han recibido ha sido la de vecinos y amigos. Ayer tuvo que incinerar a su hija y a su marido. Tuvo que ir andando y volver andando y cuenta que por el camino solo veía gente joven ayudando a personas que lo necesitaban.

Le parece "indignante que se hayan abierto judicialmente diligencias para buscar a la gente que insultó o tiró barro a los Reyes. "¿Cuándo han abierto diligencias para depurar responsabilidades ante los políticos ineptos?", se pregunta.

Toñi lanza un mensaje a los políticos ante la gestión que han llevado a cabo en esta catástrofe: "Por favor ser honestos, responsables, yo dimitiría. El pueblo no cree en vosotros, ser honestos os ha venido grande todo esto y lo sabéis (...) Me ofusca oír a Feijóo diciendo que si la culpa la tiene uno u otro, aquí no hay colores. Políticos de mierda. Uniros todos, es momento de unirse y de ayudar, no de tirar culpas los unos a los otros".

"Son un atajo de ineptos que usan la política para jugar con las personas"

Para Toñi los políticos han dado muestras de que "son un atajo de ineptos que usan la política para jugar con las personas y los seres humanos". Pide a los ciudadanos afectados de la Comunidad Valenciana que se unan para luchar juntos. Pide asesoramiento jurídico para que se cree una plataforma de víctimas. Esta viuda que ha perdido a su única hija advierte que llegará hasta el final y pedirá consecuencias penales. "Voy penalmente a por todos ellos, lo he perdido todo en mi vida".

Cuenta que días después de la DANA recibió una llamada de la secretaria del director general del gabinete en el que trabaja. "Para decirme que si tengo luz, 6 días después, cuando las dos luces más grandes de mi vida me las han pagado por una ineptitud".

Le pide al pueblo valenciano que no se deje separar por colores políticos. "Todos a una y ayudar. El pueblo está indignado, no estamos en contra de nadie, ni somos violentos pero por favor que alguien nos asesore y que unos unamos", solicita.