Tensión en el barrio de Son Banya ante la posible demolición de varias viviendas

Los ánimos en el barrio de Son Banya, en Palma de Mallorca están muy caldeados. La razón es que podría producirse una inmediata demolición de varias de la viviendas de este lugar. De momento han llegado 23 órdenes de deshaucios a otros tantos vecinos del barrio. "Si nos tiran de aquí tendremos que meternos en alguna casa vacía, porque no tenemos otro lugar donde ir", asegura uno de sus vecinos.

Los vecinos están indignados "cuando las casas se caían de viejas, nadie quería tirarlas y ahora que ya las hemos puesto como Dios manda, las quieren deribar", dice una vecina. De momento, el posible desalojo puede demorarse algún tiempo, pero la tensión está en aumento y muchos pronostican problemas si se les intenta echar del barrio. "Se puede montar, porque no nos dan soluciones. Me tendrán que sacar muerta, porque yo de mi casa no me voy", dice uno de sus residentes.