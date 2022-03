El teniente general Francisco José Gan Pampols: "Una escalada nuclear de Rusia no es algo que debamos considerar"

Francisco José Gan Pampols, teniente general en la reserva, cree que la escalada nuclear en la guerra de Rusia y Ucrania no es una hipótesis que debamos de considerar. El uso de armas nucleares fuera de Ucrania contra un país de la OTAN supondría esa escalada y la inmediata invocación del artículo 5º "con un sistema de defensa flexible que nadie sabe dónde acaba y lo más probable es que acabe con todo".

Reconoce que las armas nucleares han sido 'casus beli' en 2 ocasiones: en Irak y Siria. "Si las emplea solo dentro de Ucrania generará una gran devastación. Veremos escenas dantescas pero no vayamos más allá porque la guerra seguirá concentrada en un territorio que no pertenece a la OTAN. Si esa guerra afectara aun país OTAN estaríamos hablando de una declaración de guerra".

"Insisto en que no es una hipótesis que contemple Putin, entra dentro de un riesgo no calculado pero creo que no iría a una actuación que le supondría una incertidumbre absoluta sobre el resultado". Asegura el teniente general que el empleo de armas químicas solo tienen la defensa pasiva. Existen equipos de protección que constan de un vestuario específico de gránulos de carbón que evitan gran parte de la amenaza pero hay determinadas armas químicas binarias que están pensadas para que un primer compuesto degrade la ropa y un segundo ataque. "Estaríamos hablando de una guerra sin restricciones y devastadora", concluye.

