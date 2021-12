Tato Vázquez Lima explica la importancia de convertir Urgencias en especialidad médica: "Es calidad y seguridad en la asistencia"

El doctor Tato Vázquez Lima lleva más de 30 años trabajando en los servicios de urgencias. Conoce bien las necesidades del servicio. Actualmente ejerce como coordinador en las Urgencias del Hospital de do Salnés (Pontevedra).

Señala que la incidencia de los contagios de Covid-19 empieza a recoger ya los datos del puente de la Constitución y la incidencia acumulada está aumentando. "En Navarra hay 1.200 casos en 14 días, esto es real y es lo que está aconteciendo en estos momentos". Señala que la vacuna protege pero no es una medida eficaz al cien por cien. "Las vacunas protegen frente a la hospitalización, la UCI y la mortalidad pero hay que hacer un sumatorio de medidas para protegernos frente al contagio y el rastreo para detectar precozmente los casos", apunta.

Sobre el aumento de incidencia en Navarra y País Vasco, considera que hay datos que pueden ayudar a comprender la alta incidencia: que no sufrieron tanto la primera ola pandémica como las comunidades centrales y por otro lado el costumbrismo social que favorece el contagio.

Defiende que la ventaja de los test de antígenos es que "son de fácil acceso, baratos y con un resultado inmediato". Recomienda su realización de manera seriada. Antes de la comida familiar y dos días después, de esta manera, si detectamos un contagio controlamos la cadena de transmisión y evitamos que la pandemia se extienda nuevamente".

No cree que el pasaporte Covid sea la solución ante los contagios sino que es "parte de la solución" de una lista de medidas sumatorias. Induce a que la gente se vacune. El sanitario mantiene que la vacunación ha reducido el porcentaje de hospitalizados de Covid y que llegan a las UCIS. "Los servicios de urgencias siguen funcionando al cien por cien porque a los pacientes hay que atenderlos. Muchos servicios están sufriendo el Covid, la incidencia de la gripe y la descompensación de procesos crónicos que se produce en estas fechas", explica.

Apunta Vázquez Lima que hace un año y medio el ministro de Sanidad Salvador Illa prometió que se crearía la especialidad de las urgencias y año y medio después "seguimos exactamente igual". Se dirige al presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez. "Yo creo que él sabe perfectamente quién ha estado en primera línea mirando de frente al virus: estos profesionales de urgencias. Creo que este es el momento de cuidarnos porque esto es bueno para toda la población , el no dejarnos en el olvido o el ostracismo".

Estos son los 3 beneficios de que las urgencias sean una especialidad según explica Vázquez Lima:

1- Beneficio a paciente: Este reconocimiento aporta beneficios al paciente. Si tenemos un problema grave que condiciona nuestra vida y puede marcar nuestro futuro necesitamos el frente a un profesional preparado y uniforme en todos los servicios, eso es calidad y seguridad en la asistencia y se llama seguridad. Actualmente la formación se basa en el voluntarismo.

2- Beneficio al sanitario: Actualmente los sanitarios de urgencias son especialistas de segunda división ya que no tienen título reconocido. "Yo que llevo 30 años trabajando en Urgencias no podría ir a trabajar a Italia, Francia o Dinamarca porque no tengo mi título reconocido en España".

3-Futuro de la sanidad: Este reconocimiento ayudaría a que los profesionales se dediquen a las urgencias de manera vocacional. A un 15% de los estudiantes le gustaría hacer la especialidad de urgencias y se forman por su cuenta. Además, esto genera un problema adicional porque generan un agujero en esas especialidades que han escogido y no llegan a ejercer.