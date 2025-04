Tamara Gorro: "La depresión me llevó incluso a tener que alejarme de mis hijos por prescripción médica"

Tamara Gorro se sienta en el plató de Espejo Público con un libro debajo del brazo: 'Ahora que vuelvo a vivir: Cómo gestionar la tristeza, afrontar los miedos y volver a creer en ti'. En esta nueva publicación cuenta el infierno que vivió durante su depresión y cómo ha conseguido salir a flote después de superar varias crisis vitales. Además confiesa los trastornos alimenticios que ha vivido y cómo su enfermedad le ha servido para encontrarse a sí misma.

Reconoce que aunque comparte muchas facetas de su vida en las redes sociales se guarda para ella muchos momentos. Es consciente de que en algunos momentos ha compartido demasiado contenido de su vida en las redes. Recuerda que había días en los que se ponía a llorar y se grababa haciéndolo para mostrar que se puede llorar. Ahora entiende que quizá en ese momento se tenía que haber dado tiempo para llorar y después contarlo.

Tamara ha puesto sobre la mesa temas como la salud mental. Después de contar públicamente que sufrió depresión confiesa que tomaba una gran cantidad de pastillas y en un mismo día podía tomar 3 valiums, 3 orfidales y 2 lexatines. Pese a ello asegura que podía trabajar porque llegaba el punto en el que la mediación no le hacía efecto.

"No tenía ganas de nada, solo de estar metida en la cama y de la oscuridad"

En un primer momento no sabía lo que le estaba pasando ni por qué tenía esos síntomas. Se levantaba de la cama a media noche y se tenía que meter debajo de la ducha porque se ahogaba de tanto llorar. No tenía ganas de nada, solo de estar en la cama y en la oscuridad. Su familia y amigos le decían que ya estaba apática, que había dejado de ser la tía divertida que era. La depresión le llevó a alejarse de sus amigos y de sus hijos por prescripción médica para no perjudicarles.

Afirma orgullosa que se ha curado de esta enfermedad. Cuenta que mucha gente sigue poniendo en duda que realmente haya estado enferma. "Por eso la gente no se atreve a decir que está mal, porque otros dicen que puede ser inventando", lamenta.

Se ha curado gracias a la ayuda de los profesionales pero este proceso le ha servido para encontrarse a sí misma. "El personaje se comió a la Tamara real. Solo cuando se metía en su cama sentía que era ella misma la que estaba llorando".

En este libro habla también de sus trastornos de alimentación, trastornos que no ha superado al 100x100. No quiere mandar mensajes porque aún se encuentra en el proceso: "Ahora mismo mi objetivo es no retroceder, con eso ya es suficiente".

