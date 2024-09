Susanna Griso se pronuncia sobre el abuso sexual a una chica en un autobús: "Yo he gritado a alguien que ha hecho eso"

Un hombre de 70 años ha sido detenido después de que una joven le denunciara por hacerle tocamientos en un autobús de Gran Canaria. Este hombre llegaba a usar el abono de transportes hasta 15 veces al día para buscar a sus víctimas dentro del autobús. Existen al menos 4 denuncias contra él.

El abuso se produjo en la línea A 206 de la empresa Guagua Global. La joven grabó los abusos con su teléfono móvil y posteriormente compartió el vídeo en sus redes sociales. Después de bajarse del autobús explicó en otro vídeo lo que había sufrido en el transporte y por qué las mujeres no tienen que soportar ese tipo de comportamientos.

En el vídeo se ve cómo el hombre le toca el muslo en varias ocasiones y ella le tiene que retirar la mano reiteradamente. Desde este lunes este hombre está detenido por la Guardia Civil y se espera que pase a disposición judicial en las próximas horas.

"Nadie hace nada en el autobús cuando la chica lo está pasando fatal"

La periodista Carmen Ro ha destacado en Espejo Público que le parece grave que mientras se producían los tocamientos nadie hacía nada en el autobús. "La normalidad sigue su curso cuando la mujer lo está pasando fatal", lamenta. Susanna Griso ha contado su propia experiencia: "Yo lo he vivido, vas en transporte público y a veces tienes la duda de cómo actuar". Señalaba que en este caso no hay duda pero a veces no reaccionas como deberías. "Yo he gritado a alguien que ha hecho eso pero otras ocasiones me han hecho dudar", señalaba.

Espejo Público habla con el subdirector de la empresa de transporte de Guaguas Global, Saulo Castro. Ha querido trasladar su repulsa a esta conducta delictiva y solidarizarse con las víctimas. Explica que en la empresa ellos tienen su propio protocolo para que si al conductor se le notifica esta situación pare el vehículo y espere a que llegue la Policía para poder identificar al agresor. Cree que lo más probable es que la justicia prohíba a este hombre el uso del transporte público por un tiempo.

Señala el responsable de la empresa que se les notificó el jueves día 19 de septiembre la existencia de una denuncia. El lunes les llegó el oficio de la Guardia Civil y lo que hacen en este caso es bloquear los títulos de transporte que posea la persona denunciada.