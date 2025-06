Susanna Griso habla con el entorno del capitán Bonilla: "En sus mensajes buscaba empatizar con sus fuentes"

Juan Bonilla, excapitán de la UCO de la Guardia Civil, escribió unos mensajes de WhatsApp en una conversación con un confidente en los que bromeaba con la posibilidad de que le pusieran una bomba-lapa en su coche por culpa de sus investigaciones. Pero una publicación manipulada de esos mensajes, en los que se dejaba entrever que realmente estaba hablando de colocar una bomba-lapa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han hecho conocido en toda España.

Desde ese momento no ha querido hacer declaraciones a los medios pero Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha podido hablar con su entorno de forma confidencial para conocer sus impresiones. Esos mensajes "son una forma de buscar complicidad con el informante con el que está hablando y tendrían un tono muy distinto si el confidente pensara de otra manera", señala Griso.

En un peculiar "tercer grado" al que se ha dejado someter la presentadora del programa, en lugar de ser ella quien se lo haga a algún entrevistado, Griso no ha respondido a la pregunta de si ha hablado directamente con el capitán Bonilla. Pero sí con su entorno. "He hablado con muchas personas en relación a este asunto porque, además, es que se han hecho acusaciones gravísimas como que el capitán Bonilla estaba detrás de un intento de magnicidio, de un intento de atentado contra el presidente del Gobierno, he levantado muchos teléfonos", explica la presentadora de Espejo Público.

"Tercer grado" a Susanna Griso

"Bonilla ha estado 17 años en lo que se llaman 'fuentes' dentro de la UCO de la Guardia Civil y su trabajo era empatizar con distintos informantes para obtener informaciones, siempre luchando contra presuntos delitos, - añade Griso en su tercer grado-. Uno de los empresarios, de los informantes, se ve por los mensajes que se cruzan que no es muy partidario de Pedro Sánchez y, en su tarea, en la que se busca cierta complicidad, se vierten esos adjetivos contra Sánchez, como 'felón', como parte de esa complicidad que mantienen desde hace muchos años". En los mensajes también había expresiones contra el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, o contra el gobierno de coalición. "Esos mensajes tendrían un tono muy distinto si el informante fuera más partidario del Gobierno", añade Griso mencionando fuentes del entorno del excapitán.

"Esos mensajes se judicializan y en ese momento tiene acceso a ellos el abogado Jacobo Teijelo", añade Griso. Teijelo es el abogado en cuyo despacho se produjo la reunión con varios empresarios investigados en la que estaba presente Leire Díez, supuesta "fontanera" del PSOE, partido del que ya es exmilitante. El entorno del capitán Bonilla sostiene que se ha filtrado una pequeñísima parte de esos mensajes y de manera interesada. ""Hablamos de muchos años de conversaciones, son 1.600 páginas y se filtra una pequeñísima parte y de forma manipulada-, añade Griso citando a sus fuentes confidenciales-. Es una filtración sumamente interesada con la intención de hacer daño a Bonilla, porque en ningún momento pretende hacerle daño al presidente del Gobierno, ni siquiera lo hizo de forma simulada", añaden las misma fuentes a la presentadora.

El excapitán Bonilla "está abrumado"

Juan Bonilla dejó la Guardia Civil y ahora ocupa un alto cargo en la administración de la Comunidad de Madrid, jefe de seguridad del Servicio Madrileño de Salud. "Él no conocía a Díaz Ayuso. Llevaba 17 años con la maleta preparada a diario, viajando por España, y quería cierto descanso; su entorno cree que es un paréntesis en su vida y que volverá a la Guardia Civil", añade Susanna Griso.

Según su entorno, el excapitán Bonilla "está abrumado, pero lo que preocupa en la Guardia Civil no es tanto Juan Bonilla, que está preparado para aguantar estas presiones y muchas más, sino el informante, le han dejado vendido,.- añade Griso citando fuentes de su entorno-. El informante teme por su propia seguridad porque ha estado muchos años colaborando con la Guardia Civil en causas muy sensibles; el daño se está haciendo a los informantes de la Guardia Civil", concluye Griso en su 'tercer grado'.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.