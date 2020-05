Marcos de Quinto: "Dejo Ciudadanos por coherencia, no he sido capaz de convencer a la dirección de mis ideas"

Marcos de Quinto considera que a los políticos hay que exigirles "coherencia con su discurso". En un acto que define de "lealtad" De Quinto votará de forma telemática la prórroga de 15 días del estado de alarma, será después cuando deje de ser diputado y abandone su puesto en la ejecutiva de Ciudadanos.

En los últimos De Quinto realizaba unas controvertidas declaraciones en las que se refería al vicepresidente Pablo Iglesias como "payaso". Reitera que payaso no es un insulto. "Las cosas que Iglesias ha dicho por esa boquita son tremendas. Ha determinados signos políticos se les permite de todo Me parece que el de payaso es un oficio muy respetable", matiza.

Sobre los escraches y manifestaciones que viven estos días algunos miembros del Gobierno, señala que ha vivido en primera persona escraches increíbles y ha recibido muchos insultos a través de las redes sociales. Cree que no se deben hacer los escraches porque "es un tipo de acoso que está fuera de lugar con cualquiera".

Marcos de Quinto no cree que, como lamenta Francisco Igea, en Ciudadanos no pueda haber debate de ideas. Aclara que en ningún caso ha sido expulsado del partido y reitera que lo que le ha llevado a tomar esta decisión ha sido la "coherencia" ya que públicamente había manifestado sus ideas. "No he sido capaz de convencer a la dirección de mis ideas", afirma.

Considera que Inés Arrimadas está ajustando la estratega del partido. A la líder de Ciudadanos la definde como una "persona valiosísima, muy inteligente y muy valiente". "Ojalá en el futuro pueda llegar a ser la presidenta del Gobierno".

Respecto al futuro de la economía española, bromea con el CIS de Tezanos: "Según Tezanos, la confianza crece según el agua llega al cuello a los españoles". Le gustaría que hubiera un pacto entre PSOE- PP y Ciudadanos al igual que ocurre en otros países de Europa. Sin embargo, cree que esta estrategia no es viable "porque Sánchez se ha ido con secesionistas y separatistas". "Mientras Sánchez sea líder de ese partido será muy difícil. Vivimos en un estado continuo de confrontación que le da rédito político a Sánchez pero España no necesita eso", apunta.

