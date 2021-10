Susanna Griso cuenta el motivo por el que se tiró de un coche en marcha cuando tenía 5 años

Espejo Público abordaba este lunes la influencia que está teniendo en muchos niños la serie coreana de 'El juego del calamar'. Múltiples docentes y padres denuncian que los niños emulan las violentan prácticas de esta serie en el patio del colegio. Los psicólogos advierten de la influencia negativa que puede tener esta producción audiovisual en los más pequeños.

Susanna Grisoha revelado en Espejo Público que ella también fue víctima de la influencia de una serie en su infancia, en este caso de Superman. La presentadora ha explicado que fue precisamente intentando emular al superhéroe cómo se hizo las 3 cicatrices que tiene en su brazo. "Me tiré de un coche en marcha pensando que rodaría porque lo había visto en una película con 5 años. Me abrí el brazo y tengo todas la cicatrices", recuerda.

El incidente tuvo lugar cuando Susanna se encontraba camino de sus vacaciones. Tenía 6 años y una de sus hermanas mayores era quien conducía el coche. En un momento dado le dijo a su hermana que quería bajar del coche y esta le dijo que debía esperar a que llegaran a su destino. Recuerda que estaban en una recta y pensó que sería buena idea tirarse del automóvil. "Pensé, me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar . Me agarraré a la puerta y me dije volaré como Superman".

No contenta con hacer eso agarró a su sobrina, con la que se lleva 9 meses, que también viajaba en el vehículo. Las dos rodaron por el asfalto, su sobrina apenas sufrió daños pero ella se abrió el brazo. Confiesa que no es la única cicatriz que tiene por intentar emular a sus ídolos de infancia, ya que cuenta con otra que se hizo cuando quería ser James Bond. "Tenía en la cabeza mucho serrín", bromea.

