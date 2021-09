Susanna Griso cuenta lo que no se vio cuando informaba del volcán de La Palma: "Me tuve que colar en una casa"

La erupción del volcán de Cumbre Vieja (La Palma) está generando una expectación sin precedentes entre la prensa de todo el mundo. Se trata de una acontecimiento poco frecuente con mucho interés para la población. Los medios de comunicación se hacen eco de las pérdidas que han sufrido centenares de palmeros cuyas casas han sido arrasadas así como de las consecuencias que tendrá esta erupción para el ecosistema natural de la isla.

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, fue una de las primeras periodistas en trasladarse junto a su equipo a La Palma. Desde allí narró cómo estaba afectando el fenómeno a los palmeros y ella misma comprobó la virulencia de la erupción.

Esta misma mañana el reportero de Espejo Público, Teo Ibernón, agradecía la hospitalidad de los palmeros con la prensa. Desde el Ayuntamiento de El Paso le habían facilitado un desayuno. Un detalle que ponía de relieve Susanna ante la audiencia. Y es que la propia periodista era consciente de los madrugones a los que se enfrentaban sus compañeros levantándose a las 4,00 horas para cubrir la información. "A esa hora los hoteles no sirven café y es muy de agradecer que te lo lleven", señalaba.

Ella misma agradecía a una vecina de La Palma el detalle que había tenido con ella durante su estancia en la isla. "Me tuve que colar en su casa y me recibió con la bata de 'boatiné'", señala. "La mujer me dijo que le avisara la próxima vez que la había pillado desprevenida pero es que claro una una hace los directos donde puede y tiene necesidades, es humana. Le agradezco a esta señora tan encantadora que me tratara tan bien", destacaba Susanna.

