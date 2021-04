Susanna Griso comenta el vídeo de Omar Montes sin autotune: "No le voy a criticar"

No es ningún secreto. Omar Montes siempre ha reconocido que utiliza autotune como cantante. De hecho se ha vanagloriado diciendo que si él es cantante, lo podría ser cualquiera.

Recientemente unas imágenes en las que puede verse al artista entonando uno de sus temas sin autotune, una herramienta que modula la voz y consigue un efecto más armónico, han recorrido las redes sociales suscitando reacciones de todo tipo.

Susanna Griso, una de las periodistas más admiradas por Omar Montes a la que le ha declarado públicamente su simpatía en más de una ocasión, ha escuchado atentamente el vídeo del artista en directo.

No ha querido valorar las imágenes. "Yo no voy a criticar a Omar Montes", aseguraba tajante. "Igual fue un mal momento, no te recrees", le decía al periodista Diego Revuelta que pedía que se volvieran a poner las imágenes.

