Susanna Griso abandona Espejo Público en directo y aclara el motivo para evitar "controversia"

Susanna Griso sabe que aquello que se salga del guion establecido en Espejo Público se convierte en foco de incógnitas. Las contadas ocasiones en las que la periodista se ha visto obligada a abandonar el programa en directo y cederle el testigo a alguno de sus compañeros han generado una gran curiosidad entre sus seguidores en redes sociales.

En esta ocasión, y para evitar controversias, la comunicadora ha avisado antes de una de las pausas publicitarias de que se disponía a abandonar el espacio. "Aprovecho para decir que me voy a hacer una entrevista muy importante", señalaba.

"Cuando me voy y no lo cuento se genera controversia y mucha llamada y tal"

"Cuando me voy de plató sin decir nada, a veces por cuestiones personales no lo cuento, se genera mucha controversia y mucha llamada y tal", reconocía la periodista. En esta ocasión, el motivo de la ausencia de Susanna no era otro que la realización de "una entrevista muy importante" que se verá este martes en el programa.

La presentadora de Espejo Público no ha querido dar más pistas sobre la entrevista que está preparando y tan solo ha emplazado a la audiencia al programa del martes para comprobar de qué entrevista se trata.