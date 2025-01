Susana Díaz, sobre la candidatura de Montero en Andalucía: "La voy a ayudar porque la tarea es ingente"

Montero oficializa su vuelta a Andalucía a lo grande, con frases emulando al mismísimo Che Guevara "Hasta la victoria siempre" es uno de los lemas que llegó a pronunciar la vicepresidenta Montero, ahora aspirante además a líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta. La ministra de Hacienda anunciaba así su candidatura "He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del Partido Socialista de Andalucía. Que este partido está su servicio, codo con codo, mano con mano, porque entre todos tenemos que conseguirlo por Andalucía libre, que dice nuestro lema, por España, por la humanidad, para que ese clima que viene internacionalmente encuentre una frontera blindada de España, de Andalucía, donde no pasarán, hasta la victoria siempre".

La batalla por Andalucía

Dentro del partido socialistas ¿Qué opinan sobre esta elección? En el programa "Espejo Público" se lo preguntamos a Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía. Tras conocer su candidatura Díaz cuenta que "le he dado un gran abrazo, y ella a mí, claro" y explica que Montero tiene muchas ganas. La expresidenta de la Junta de Andalucía cree que "ahora lo que toca es reconstruir el peso a Andalucía" porque la situación es de un partido socialista "dividido, fracturado y desmotivado". Díaz reconoce que "nosotros estamos ahora mismo mal. Hemos perdido hasta nuestra propia esencia. Y lo que toca es un trabajo".

¿Montero, candidata ideal?

Esta desunión de la que habla Susana Díaz ¿la va a poder solucionar María Jesús Montero? Pues según la reflexión de la senadora del PSOE "el otro día, cuando estuvimos hablando del tema, le dije que la voy a ayudar porque la tarea es ingente. La tarea es muy complicada, es difícil por el partido.

El partido en Andalucía, añade Díaz, "está muy desmotivado y desunido, pero bueno, ella tiene ganas, y todos vamos a colaborar" "Ella es una persona trabajadora, con carácter, con fuerza. Y yo sé que además lo hace siendo consciente de dónde se mete. Y la decisión no es una decisión sencilla, viene de estar en el puesto de máxima representación institucional y política, que tiene ahora mismo un socialista andaluz en España, y lo hace para ponerse al frente de un partido en la oposición en Andalucía, frente a una mayoría absoluta. Y yo creo que cuando alguien da ese paso y además lo hace pidiendo unidad, bueno, pues un plus, ahora tenemos que ir acompañándolos de recuperar a mucha gente que está orillada y hasta abarcada por haber tenido una posición política.

Decisión personal

¿Es una candidata a palos arrastrada a tomar esta decisión porque se lo ha pedido Pedro Sánchez? Para Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, eso no es lo que ella ve "A mí no es lo que ella me ha trasladado. A mí no me ha trasladado eso, a mí me ha trasladado además que la situación ella es cociente de lo que hay en PSOE de Andalucía, y que tiene que contar con muchísima gente que hasta ahora no han contado porque tuvieron una posición política y eso nos ha llevado en Andalucía a la situación en la que estamos de irrelevancia política.

Pero esa candidatura a ser presidenta de la Junta de Andalucía ¿es compatible con ser ministra vicepresidenta de Hacienda? Díaz cree que hay muchos precedentes "Si quieres tiramos de hemeroteca, Susana, y vemos como Cospedal podía simultanear no dos, sino tres cargos, presidenta el PP de Castilla de la Mancha, secretaria general y ministra de defensa".

