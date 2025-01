Montero presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE-A: "He decidido dar el paso adelante"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su candidatura a la Secretaría General de los socialistasandaluces, en un acto en la sede del PSOE de Sevilla. Montero ha llegado con una gran sonrisa en la cara, reflejo del "nudo en la garganta" y la"ilusión" que ha confesado sentir al inicio de su discurso "en el momento político mas especial que he tenido en toda mi vida".

"Andalucía es y ha sido mi escuela"

"Andalucía no solo es mi hogar, mi casa, donde tengo mi familia, Andalucía es más que eso para mí. Es el sitio donde yo aprendí los valores, los principios que han regido mi vida, la coherencia, honestidad, capacidad de escuchar. Andalucía es y ha sido mi escuela después de que muchos socialistas me enseñaron que significaba dar un paso adelante afiliándote a un partido siempre leal a los intereses para los que fue creado, el de las mujeres, de las personas mayores, de los jóvenes, de los trabajadores, de los niños, de los que necesitan al partido socialista para que defienda sus políticas", añadía.

Montero ha expresado que Andalucía es "el lugar al que no vuelvo porque nunca me marche, sigo trabajando para y por Andalucía". "Me duele Andalucía y se que lo que necesita esta tierra es un PSOE fuerte, unido, que se lo crea, con ambición. Porque me duele Andalucía y la situación en la que el PP ha convertido Andalucía hay motivos de sobra para que nos encontremos".

"He decidido dar el paso"

María Jesús Montero ha anunciado finalmente que "he decidido dar el paso adelante", por lo que optará a la Secretaría General de los socialistas andaluces en el proceso abierto dentro de este partido, para hacer de la formación "un proyecto de todos". "Vamos a hacerlo y vamos a conseguirlo", aireaba a pleno pulmón. "Lo voy a hacer en nombre de todos vosotros", sentenciaba emocionaba en medio de los aplausos.

Juan Espadas no optará a la reelección

Esta presentación ocurre tan solo un día después de que el actual secretario general, Juan Espadas, haya anunciado que no optará a la reelección para liderar a la formación. Ha contado que adopta esta decisión con el fin de que el partido cuente con "un revulsivo" en estos momentos, así como para que haya una candidatura "ganadora" a las próximas elecciones andaluzas. Espadas informa de su renuncia a optar a la reelección para "unir fuerzas".

Por su parte, la plataforma 'Bases Socialistas Andaluzas' formalizaba este martes su precandidatura a las primarias del PSOE andaluz, que estará liderada por el catedrático de Economía Luis Ángel Hierro, y que aboga por un PSOE "sin hipotecas" con la dirección federal.

La Junta urge a Montero a dejar sus cargos en el Gobierno

Entre tanto, el Gobierno andaluz ha considerado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que aspirará a ser la nueva secretaria general del PSOE-A, se tendrá que "centrar" de alguna forma en Andalucía, por lo que debería empezar por abandonar los cargos que ahora tiene y las "malas artes del sanchismo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, que ha acusado a Montero de implantar un "infierno fiscal" en el país, ha alertado de algo "muy peligroso", como es la "compra con dinero público, de todos los españoles, del sillón de la Alcaldía de Jaén", que ha vuelto al PSOE tras una moción de censura contra el alcalde del PP.

"Esta es una línea roja que hay que denunciar y que incluso podría estar hasta bordeando la ley", indicaba España, quien considera que Montero debería dar "muchas explicaciones de por qué sí se le va a condonar la deuda al Ayuntamiento de Jaén y no a otros ayuntamientos que están en una situación igual o parecida".

"Arriesgada y valiente"

Las primeras reacciones a la decisión de Montero no han tardado en llegar. La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha calificado de "arriesgada y valiente" la candidatura de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda para liderar el PSOE andaluz, donde está la "tarea ingente" pendiente de su "reconstrucción".

Díaz opina que María Jesús Montero, que fue consejera de Hacienda en su etapa al frente del Gobierno andaluz, es una "buena" candidata para liderar la federación socialista andaluza, a la vez que ha recordado que ha trabajado "mucho" con María Jesús Montero y le tiene "cariño personal y político que es conocido".

