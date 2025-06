Susana Díaz afirma que Pedro Sánchez tiene que hacer "una limpieza monumental": "Los secretarios generales siempre han sido muy todopoderosos"

Pedro Sánchez comparecía la tarde de este lunes ante los medios de comunicación, después de haberse reunido con la ejecutiva del Partido Socialista, para hacer públicaslas medidas decididas en el PSOE ante la tormenta desencadenada por el informe de la UCO en que se vincula a Santos Cerdán con presunto cobro de mordidas a cambio de asignar proyectos de obras públicas a distintas empresas.

Tras la renuncia del secretario de organización que sucedió a José Luis Ábalos, Sánchez anunciaba la formación de una gestora independiente que asumirá las competencias de esa secretaría. Además, el secretario general del PSOE lanzaba el guante a posibles adversarios por liderar el partido. Susanna Griso preguntaba a la senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por cómo encajaba ese reto.

"Eso no iba por mi"

La actual senadora del PSOE se desmarcaba de cualquier controversia. Explicaba que por no formar parte de ese Comité Federal, no se había sentido aludida por las interpelaciones de Pedro Sánchez: "Yo no soy miembro del Comité Federal".

"Porque alguien se ha encargado de que no lo seas", apuntaba rápidamente Griso.

"Bueno a lo mejor me han hecho un favor, pero no , no es por mi", respondía Susana.

¿Adelantar las elecciones"

Susana Díaz incluso se ha atrevido a decir lo que haría ella si estuviera en el lugar de Sánchez. Ve con buenos ojos la ronda de contactos iniciada por el presidente con sus socios y al mismo tiempo opina que debería realizar una purga profunda del PSOE. No considera oportuna la convocatoria inmediata de elecciones dado que, según sus palabras, se produciría un "desastre seguro". Ve inevitable que se emprendan acciones de calado: "Yo haría una limpieza monumental. Que no quede nada que tenga ninguna sospecha. (...) Una vez lo haga, que llame a los ciudadanos. Por eso creo que a finales del 25 es probable que lo haya".

Defensa a ultranza del partido

Podemos ha expresado a través de su portavoz, Juan Pablo Fernández, que no acudirá a esa serie de reuniones con Pedro Sánchez para "no participar de un lavado de cara de un partido corrupto". Susana reaccionaba de inmediato a esas acusaciones: "El PSOE no es un partido corrupto. Que unos sinvergüenzas, presuntos delincuentes, hayan estado en el corazón del PSOE no significa manchar al PSOE".

¿Se comunica con Pedro Sánchez?

Admite que no recuerda cuándo fue la última vez que habló con el presidente del Gobierno y asegura que la mayoría de militantes tenían que pasar por el secretario de organización para hacerle llegar un mensaje a Sánchez.

La senadora reforzaba su apuesta por la limpieza total haciendo un afirmación sorprendente: "Los secretarios generales del partido siempre han sido muy todopoderosos. Era el filtro de Ferraz".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.