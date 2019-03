"Superé la agresión poniéndome metas cortas"

Se ha convertido en todo un ejemplo de superación personal. María Ángeles fue agredida salvajemente con ácido por un sicario contratado por su expareja al que la Justicia acaba de condenar a 18 años de prisión. "He tenido la ayuda de muchas personas y tenía que superar esta situación por toda esa gente que ha estado detrás de mí", ha declarado en el plató de Espejo Público.

"Al principio tienes miedo de todo y se supera poniéndote metas cortas. Para mí fue importante acudir al lugar donde me sucedió. Me planté en el mismo sitio de la calle donde me ocurrió y me fui sola. Me ayudó mucho", asegura. María Ángeles nos ha relatado cómo se enfrentó a su agresor. "Cuando me senté frente a frente con él en el juicio no tuve miedo y no pedí ni biombo ni nada. No sentía nada, ni rabia, ni impotencia ni ira. No iba a permitir que él me viera destrozada".