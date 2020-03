Supera el coronavirus: "Tenía un hilo de oxígeno y no quería que me durmieran por si no despertaba"

Desconoce cómo contrajo la enfermedad. "Ni he viajado, ni he tratado con nadie que lo tuviera. Me parecía un poco surrealista cuando me dijeron que tenía coronavirus", reconoce.

Empezó con un tipo de gripe muy fuerte que fue empeorando en sus síntomas con fiebres muy altas. Acudió al hospital y le confirmaron que tenía una neumonía severa muy grave y a los pocos días le confirmaron que había contraído el COVID-19.

Tras tres días ingresada en el hospital la dificultad respiratoria iba en aumento. Cuenta que la mantuvo con fuerza la idea de volver a ver a su familia."Quería tener ese hilo de oxígeno para que no me durmieran. Me daba miedo no despertar", reconoce Yolanda.

El médico le advertía que estaba tan grave que en cualquier momento le iban a dormir y le daba mucha angustia no despedirse de su familia. Agradece el trato del personal sanitario: "Ese hilo de oxígeno me lo dieron ellas", señala.

Asegura que siempre ha sido una persona muy sana, no ha fumado y nunca ha estado enferma de esa manera, por lo que no creía que el coronavirus pudiera afectarle de ese modo. Actualmente se encuentra en su domicilio tras recibir un alta hospitalaria y no necesita estar en cuarentena al haber dado negativo en la prueba de coronavirus.

