"No sospeché de Francisco Nicolás porque luego le veíamos en las reuniones de Faes"

Sin ningún pudor se hacía fotos con personajes influyentes que luego usaba como tarjeta de presentación. El supuesto estafador acudió varias veces a un programa de radio llamado "Entre la gente" en el que se hacía pasar por ayudante de Jaime García Legaz, actual secretario de Estado de Comercio del Ministerio de Economía.

David Enguita, director de este programa en Onda Arco Iris ha hablado con nosotros en Espejo Público. "Venía a dar opinión como miembro de FAES y del partido popular, para nosotros estaba bien porque no es fácil tener a gente del PP en nuestro programa que va destinado al colectivo LGTB. Cuando me enteré de la noticia me quedé helado".

Asegura que no sosecharon nunca de su cargo aunque reconoce que la última vez que le llamaron no se presentó. "Íbamos a hablar de las elecciones europeas y teníamos a miembros de todos los partidos, PSOE, PP e IU y no vino. Nos puso como escusa de que venía en metro y le habían robado la cartera". "No sospeché, porque yo luego íba a la reunión e FAES, la última fue a la presentación del libro de Aznar, y le veía allí con todo el mundo."