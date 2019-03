La solución para la enfermedad de Lucía pasa por una cámara hiperbárica

Hace un año, como un día normal en el colegio, Lucía jugaba al baloncesto con sus compañeros. Se cayó y, lo que en un principio empezó como unos dolores en la pierna, han ido a más. Tras prergrinar de médico en médico y probar con numerosos especialistas, a Lucía la diagnostican una distrofia simpático refleja, una enfermedad rara a la que los médicos no saben ponerle remedio.

Lucía no puede andar, ni puede vestirse y cualquier movimiento o roce le produce unos terribles dolores. Todos los días tiene que tomar entre 12 y 15 pastillas, con o que ello supone para su cuerpo.

Merche, su madre, reconoce que han probado todo tipo de tratamientos y no ha funcionado ninguno. "Lo único que sabemos que la puede ayudar es una cámara hiperbárica. Al menos eso es lo que ha funcionado con una chica inglesa que tiene el mismo problema que Lucía", asegura a Espejo Público. "Con la cámara hiperbárica, al respirar oxígeno puro las células se regeneran y evitan el dolor", dice Meche. 100.000 euros cuesta una cámara hiperbárica por lo que intentan por todos los medios recaudar todo el dinero posible.

"Me mandan los deberes a casa para poderlos hacer aquí, pero no he podido hacer ningún exámen todavía", se lamenta Lucía. Han creado una página en Facebook para dar su caso a conocer: Una sonrisa para Lucía