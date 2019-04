"Solo después de una tragedia ferroviaria se ponen los medios de seguridad"

Ha sido una de las tragedias ferroviarias más importantes en nuestro país. Juan José conducía el Intercity que descarrilaba a su paso por la localidad navarra de Huarte Arakil. Iba a 139 kilómetros por hora en una zona en la que debía ir a 30. Se le hizo responsable del siniestro, pero no llegó a entrar en prisión. Asegura que él estaba convencido de que el tren tenía vía libre para entrar en la estación y se echaba en falta una báliza que hubiera evitado el accidente. Esta se instaló meses después. Ahora, tras la tragedia del Alvia de Santiago, en el que murieron 79 personas, revive lo acontecido entonces. "Cuando ví el accidente de Santiago me sentí fatal porque volví a revivir lo mío", afirma

Juan José reconoce que en los accidentes ferroviarios el maquinista es el principal responsable, pero se lamenta de que las medidas para evitarlos solo se ponen después de que se haya producido una tragedia. "El primer responsable es el maquinista, pero los medios de seguridad siempre se ponen después. En un tren que va a 200 kilómetros por hora no se puede poner una curva a 80".

Según su propia experiencia cuando te sucede algo como esto "no se piensa nada. En mi caso, cuando ví lo que había ocurrido me quedé aplastado. No era nadie". En cuanto al compañero maquinista del accidente de Santiago, Juan José piensa que debe de estar "muy angustiado. No se si podrá dormir. No tendrá ganas de nada. Le aconsejaría que se arme de valor y que no se quede en casa", sentencia.