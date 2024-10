Sofía Cristo interrumpe al escritor del libro donde tratan los chantajes de Bárbara Rey: "¿Tú qué cojones sabes?"

Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y colaboradora de Espejo Público, ha irrumpido en el programa en mitad de una de las intervenciones del periodista y escritor Javier Chicote, coautor del libro 'El jefe de los espías' junto a Juan Fernández-Miranda. La imprevista intervención de Sofía cogía a todos por sorpresa. En ese momento daba comienzo una tensa conversación entre Sofía y el escritor.

"Sabéis mucho tú y tú, ¿no?"

Javier hacía una defensa de todo lo escrito en el mencionado libro que se publicó hace 3 años, cuando de repente entraba en plató Sofía. Visiblemente molesta acusaba al autor de no publicar la verdad. Javier por su parte aseguraba que está perfectamente documentado y en sus palabras, "es imposible de desmentir". Recordaba Chicote que además no ha recibido ninguna demanda tras la publicación e invitaba a Sofía a hacerlo.

"La justicia ya sabes lo que tarda en este país", le advertía ella, que además añadía: "No tenéis ni puta idea de nada".

El periodista cortaba la interrupción de Sofía Cristo y la exigía que le hablara con respeto: "A mi me hablas con respeto, o no me hablas. Yo no he venido aquí a pelear con nadie". Javier defendía que, como periodista, habla "con libertad y las pruebas encima de la mesa".

"Esto no estaba previsto"

La periodista y presentadora del programa, Susanna Griso, se excusaba ante Javier Chicote, asegurándole que la entrada de Sofía en ese momento no estaba prevista. Aun así el momento de tensión no se detenía ahí y Sofía ponía en duda lo que sostienen Javier Chicote y Juan Fernández-Miranda en su libro: "Estás diciendo que mi madre, que porqué tenía miedo mi madre. Que a ella no le empezó a pasar nada hasta que no empezó a chantajear. ¿Pero tú que sabes? ¿Tú qué sabes lo que ha tenido que hacer mi madre para sacarnos adelante?".

Respondía de inmediato y con contundencia Javier, que aseveraba: "Yo lo que sé es que chantajeó al Estado y el Estado cedió". A lo que Sofía continuaba en un tono que no gustaba a Javier por su agresividad: "¿Tú qué cojones sabes? [...] ¿Tú qué sabes lo que ha pasado esa mujer?".

El escritor y periodista expresaba que no estaba dispuesto a seguir en el programa bajo esos términos y se dirigía a Sofía: "Cuando usted aprenda educación, hablamos. Yo no voy a hablar con usted en esos términos". Acto seguido rechazaba la invitación de la hija de Bárbara Rey a tratarla 'de tú': "No, mejor que no, insisto".

Retirada temporal

Llegado ese momento, Sofía comunicaba una decisión que acababa de tomar aunque Susanna le instara a contar su versión de la historia: "Yo no tengo que contar nada. De hecho hoy voy a hacer las 4 cosas que tengo que hacer y a mí, como por salud mental esto no me viene bien, me voy a retirar un tiempo".

"Lo ha reconocido hasta tu hermano"

Antes de esa pausa en su asistencia al programa, Sofía seguía insistiendo en que Javier Chicote no sabría nada de lo que realmente ocurrió, a lo que él mismo respondía: "Qué yo sé. Pues un libro de 400 páginas con los escritos del hombre mejor informado de España, Emilio Alonso Manglano. El que tuvo que pagar el primer chantaje que hace Bárbara Rey al Estado, con las fotografías que hemos visto ahora, y que lo ha reconocido hasta tu hermano".

"Una mujer aterrada"

"Yo te digo otra cosa", le espetaba Sofía, cuya versión sería una completamente opuesta a la que se ilustra en 'El jefe de los espías'. El libro se basa en los escritos del diario personal del entonces jefe de los servicios secretos españoles (CESID), Manglano. En ellos se afirma que se produjo un chantaje con el material que veía la luz la semana pasada.

Sofía mantenía que ahí hay escritas unas cosas "que pueden ser verdad, o no. [...] ¿Tú puedes demostrar que eso lo ha hecho él?".

La hija de Bárbara insistía en que en los audios "hay una mujer aterrada que está temiendo por su vida", en clara referencia a las amenazas de muerte y actos de vandalismo y sabotaje que su madre ha denunciado en múltiples ocasiones.

El miedo: "una estrategia para vender"

El periodista insiste en que las grabaciones de 1997, de Bárbara asegurando que temía por su vida, con la que abrieron los informativos, eran una estrategia para incumplir el pacto: "El Estado pagó y no debería haber pagado […] Cuando cedes a un chantajista te siguen chantajeando y al final el material acaba saliendo".

Ejemplaridad de unos y otros

Javier Chicote expresaba que no espera ejemplaridad por parte de Bárbara Rey, peri sí del Estado, que según él: "Tenía que haber solucionado esta historia sin pagar y sin arrodillarse".

¿Una denuncia contra Bárbara?

Por último, Sofía cuestionaba que si todo está "tan claro", cual es el motivo por el que no se denuncia a su madre por extorsionar al Rey Juan Carlos o al Estado, a lo que Javier Chicote daba una sencilla pero clara respuesta: "Es todo tan ilegal que no la pueden denunciar".