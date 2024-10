Los audios de Bárbara Rey en los que habla de su hijo: "Mi hijo no sonríe, vive con angustia"

Asegura la periodista y colaborador de Espejo Público Gema López que los audios de Bárbara Rey y don Juan Carlos estaban viendo ya la luz en redacciones de toda España hace 10 años pero no se publicaron entonces. OKdiario ha sacado a la luz esas grabaciones, en las que se evidencia una relación entre ambos en la que había incluso confidencias personales. En otros audios se escucha hablar solo a Bárbara contando lo mal que lo estaba pasando debido a esa relación. La artista temía por su vida y lamentaba el sufrimiento que esto le estaba causando a su hijo Ángel.

"No existe dinero para pagar lo que llevo sufrido, lo que llevo pasado, lo que lleva pasado mi hijo, porque esa cara de ese niño con la edad que tiene que no sonríe, la tristeza que transmite...¡el sufrimiento que lleva dentro! porque yo salgo de mi casa y está continuamente al teléfono llamándome para preguntarme: "Mamá, ¿cómo estás, ¿estás bien?, ¿pasa algo? Esa angustia con la que está viviendo porque él está mucho más dentro de todo esto, que me ve a mí. Que mi hija gracias a Dios he procurado mantenerla más al margen, pero él que se ha considerado siempre el hombre de mi casa, está sufriendo continuamente del miedo de lo que me puedan hacer a mí. El miedo que tiene de lo que me puedan hacer a mí, el miedo que tiene de lo que le puedan hacer a él".

Se pregunta la periodista Pilar Vidal si este audio se graba después de que ella se entere de que quieren meterla en un lío después de cobrar unos cheques. Una historia de la que Gema López ha dado nuevos datos. Es una escena que se produce en un hotel de Barcelona, asegura. Allí un empresario y otra persona le intentan pagar a la artista a través de unos cheques que procedían del armamento internacional. Alguien le dice que no cobre esto porque puede car en la trampa y acabar con graves problemas legales, añade Gema.

"Esos audios me los grabaron a mí un día que estuve muy cabreada"

La propia Bárbara Rey ha reaccionado a los audios que acaban de salir a la luz atendiendo al programa Espejo Público. Asegurado que esos audios se los grabaron a ella un día que estaba muy cabreada porque le habían cortado las ruedas del coche, se le rompió la correa de la dirección del Mercedes y por poco se estrella con su vehículo. "Todo esto era obra de los servicios secretos", apunta. Reconoce que ahora pasados los años no arremetería así contra el emérito. "Mucha gente está ganando dinero a costa de esto", destaca.