Bárbara Rey reacciona a los audios: "Me han grabado sin yo saberlo un día que estaba super cabreadísima"

Esta mañana conocíamos otra bomba sobre la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. 'OkDiario' sacaba a la luz unos audios inéditos de la vedette a un intermediario del rey cuando estaban juntos. "Está en deuda conmigo. No lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta seré la más cara" es una de las frases de estos mensajes de voz.

Bárbara Rey reacciona a los audios

La primera reacción de Bárbara Rey a esta noticia ha sido de lo más contundente, asegurando que "me lo han grabado sin yo saberlo un día que estaba super cabreadísima, que me habían cortado las ruedas del coche, se me había roto la correa de la dirección del Mercedes y por poco me estrello...".

La actriz se confiesa: "Arremeto contra él, pero todo esto era obra de los servicios secretos". Sin embargo, ahora reconoce que "pasados los años no arremetería así". En todo caso, Bárbara Rey niega haber difundido dichas grabaciones: "Yo siempre he reconocido que tenía grabaciones, pero esto me lo han grabado a mí, y está aprovechándose mucha gente y ganando mucha gente dinero a costa de esto".

A pesar de los años, Bárbara recuerda perfectamente esa conversación: "No fue con mi teléfono ni con nada porque yo no me pongo como una loca a hablar por mi teléfono sin nadie". Pero, según cuenta, querían quitársela de en medio, motivo por el que en los mensajes "estoy más cabreada que una mona y estoy muy nerviosa", sentencia.

Un secreto a voces

El escándalo afectivo entre el rey emérito y la vedette es ya conocido por todos. De hecho, Bárbara estuvo a punto de hacer un programa en TVE, pero la reina Sofía ya sospechaba y finalmente se acabó cancelando. Hablamos de hace más de 20 años.

Los audios que ya se han difundido son solo un aperitivo de los que hay. ¿Qué contenido incluirán los siguientes mensajes de voz? ¿Serán acaso de asuntos de estado? ¿O de temas políticos? Se irán desvelando en los próximos días.