Susana Díaz desvela cómo el PSOE trató de apartarla: "Querían que me fuera de presidenta del Senado, a ministerios, embajadas..."

A propósito de las afirmaciones de esta mañana en Espejo Público del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre su próxima boda, y en las que reconocía la dificultad de preparar un evento de ese tipo, Susana Díaz expresaba: "Me casé siendo concejala, en pleno lío de socialistas, como de costumbre".

Con estas palabras, la senadora y colaboradora de Espejo Público, Susana Díaz, hacía alusión a la polémica surgida en las últimas horas por las declaraciones de Ione Belarra. La actual Secretaria General de Podemos aseguraba: "A mi me ofrecieron una salida política para Irene (Montero), algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas". Así la actual líder del partido morado, hacía pública la propuesta que habrían hecho desde el Partido Socialista a Irene Montero, y que consistiría en nombrarla embajadora de España en Chile.

"El pataleo de Belarra"

La que fuera presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019 afirma que "a mi el pataleo de Belarra no me gusta, cuando te están ofreciendo una salida no es para que te pongas a llorar".

"No quería que yo acabara el mandato"

Susana Díaz explica que en su momento tuvo "la suerte que lo contaron los que me lo ofrecieron, no lo conté yo. Que me fuera de presidenta del Senado, los Ministerios, una embajada... Eso lo contaron los que me lo ofrecieron, yo lo reconocí". La senadora del Partido Socialista aprecia una "diferencia con Belarra y Montero", que sería que "tenía otros principios. Yo tenía el convencimiento de que me debía a mis votantes, que me habían dado una mayoría electoral, y quería acabar el mandato. Lo que pasa, que hay quien no quería que acabara el mandato.

"A mi lo más grande", responde entre risas Susana a la pregunta de Susana Griso sobre las ofertas que habría recibido desde su propio partido, para que diera un paso a un lado tras la disputa de la secretaría general del PSOE que mantuvieron Pedro Sánchez y ella.

Presencia incómoda

"Me ofrecieron varias cosas, porque parecía que no molaba que yo estuviera en Andalucía", respecto al puesto diplomático ofrecido en su momento, Susana responde: "Algunas, algunas (embajadas). Pero no tan lejos".

"No lo puedo entender"

La similitud de la situación actual, que desvelaba Belarra, con la que ella habría vivido hace que Susana se sienta identificada: "A mi me lo ofrecieron antes y después de las primarias de Andalucía". Aunque al mismo tiempo, Díaz asegura no comprender "el pataleo cutre" de Ione Belarra.