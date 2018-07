"Lo de mi sobrino Froilán es un accidente sin importancia"

El tío de Froilán ha asegurado en Espejo Público que "hay que desdramatizar este hecho", en referencia al disparo recibido por Froilán mientras se encontraba pasando unos días con su padre Jaime de Marichalar. "Hablo a título personal, pero estas cosas pasan cuando estás en el campo en un entorno de caza y campo", asegura.

"A mí me parece bien los límites que se han puesto, porque toda precaución es poca. Cualquier responsabilidad se asume, se reconoce y no hay ningún problema", prosigue Álvaro de Marichalar. El tío de Froilán ha restado importancia al incidente, aunque ha reconocido que "la ley está para cumplirse y cualquier precaución es poca". En cuanto a la posible multa que le pueda recaer a Jaime de Marichalar, su hermano ha asegurado que "te guste o no la ley es para cumplirla".