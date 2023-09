Un sismólogo cuenta cómo vivió el terremoto de Marruecos: "Abrimos las puertas para no quedarnos encerrados y esperamos"

Espejo Público habla con el geofísico Cristian Farías del devastador terremoto de magnitud 7 que ha dejado más de 2.100 muertos en Marruecos. Señala el experto, al que el seísmo le pilló en el país, que su primera reacción fue la de incredulidad. Estaban trabajando en una conferencia, es un departamento con una delegación chilena cuando el suelo de repente comenzó a temblar y no te lo podías creer.

En Chile están acostumbrados a estos terremotos, pero no en Marruecos. Cuenta que se registró un movimiento muy fuerte desde el principio. "Por instinto abrimos las puertas para no quedarnos encerrados, esperamos a que pasara y luego bajamos". El edificio seguía vibrando una vez que habían pasado las fuerzas sísmicas. "Lo que ocurre después tiene que ver con las decisiones que se toman como país y como sociedad y en Marruecos con construcciones que no están pensadas para un terremoto, sino más bien para atender situaciones de calor extremo", apunta.

Señala que la heterogeneidad de las viviendas en ciudades como Marrakech tiene mucho impacto en que estas no resistan a los seísmos.

No cree que se registren nuevas réplicas

Apunta el experto que en general después de un terremoto esperas réplicas pero el tipo de seísmo que se ha producido en Marruecos parte de una talla bien superficial debajo de la montaña que no suele generar demasiadas réplicas y no ha habido un registro tan fuerte de ellas. "De aquí en adelante se espera que el suelo empiece a temblar cada vez menos", apunta.