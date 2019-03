"Me siento estafada, robada y humillada"

"Me siento estafada, robada, humillada. Encima tengo que pedir un préstamo que no tengo dinero para pagarlo", así se siente Rafaela una mujer de 70 años que invirtió, sin saber, todo su dinero en preferentes. Toda la vida trabajando para llegar a los 70 años sin nada en los bolsillos. "Quien me iba a decir a mí que un amigo como el director del banco me iba a hacer algo así. Él me llevaba todo pues no se ni leer ni escribir. Que esa persona me haga esto, me ha dolido tanto como tener mi dinero ahí", afirma Rafaela.

Vicente Varó, de la red social de finanzas Unience.com, asegura que "si son preferentes y Rafaela puede demostrar que no sabía lo que firmaba podría recuperar todo el dinero. También puede recurrir al arbitraje", afirma.