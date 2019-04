"Me siento dolido, no nos merecemos lo que está pasando"

El que fuera vicealcalde de Valencia con Rita Barberá ha hablado en exclusiva con Espejo Público. Asegura sobre las supuestas donaciones en el PP que sí existieron. "Mi mujer me dijo que le pidieron que aportara 1000 euros, pero no se quién se lo pidió. Mi mujer pagó, pero si se lo devolvieron o no, no lo se". Alfonso Grau afirma sentirse dolido por el trato que ha recibido. "No nos merecemos lo que estamos pasando. Me he sentido abandonado por compañeros con los que he estado trabajando durante 20 años".