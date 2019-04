La razón de su llegada a España era de peso, su pequeña necesitaba un trasplante de hígado, una cuestión de vida o muerte. "Si me hubiera quedado en Venezuela, ya no tendría hija". Llegaron sin recursos "Vine con 600 euros y los pasajes regalados. Vine con nada".

La grave enfermedad hepática que padece su hija no fue posible diagnosticarla en Venezuela en 8 años. "En Venezuela solo hay dos hepatólogas infantiles y las dos formadas aquí. Comparándolo con España, en La Paz, el hospital donde le hacen el trasplante a mi hija hay no menos de 17 hepatólogos infantiles". A Adriana le gustaría regresar a su país y continuar con su vida, pero eso es algo que no pueden hacer. "Los medicamentos que necesita mi hija son de por vida y allí no los puedo conseguir".