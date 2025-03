Sergio, el héroe que evitó el suicidio de una mujer en plena autovía de Málaga: "Estamos deshumanizados, si seguimos así seremos una raza animal más"

Sergio estaba trabajando en el club de pádel que regenta en Málaga cuando varios clientes entraron a alertarle de que una mujer tenía intención de tirarse por el puente de la autovía que pasa por encima de su negocio. Sin pensarlo dos veces salió a la calle para hablar con ella. Por el camino se encontró más de 50 coches parados junto al puente y a otros tantos circulando con normalidad junto a esta persona que mostraba claros signos de estar a punto de lanzarse al vacío.

Todavía no se explica cómo fue él el primero en acercarse para intentar parar a la mujer. No entiende que el resto de testigos que habían estado contemplando la escena no hicieran nada por intervenir. Sergio cree que vivimos en una sociedad con "graves problemas de salud mental". Problemas que a algunas personas les llevan a pensar en la idea del suicidio y que a otros les impiden hacer nada para evitarlo. "Estamos mucho menos humanizados y si seguimos así seremos una raza animal más, porque es lo que nos diferencia del ser humano", lamenta.

Cree que muchas personas no se paran porque no quieren tener un problema "no vaya a ser que se la mujer se tire y yo esté ahí, otros prefieren grabarlo y subirlo a Instagram que echar una mano y la mayoría no acude porque lo ve como un marrón".

"Le dije que siempre hay algo a lo que nos podemos agarrar y que pensara en eso para tener ilusión"

La madre y el tío de Sergio murieron hace menos de un año por cáncer con menos de 65 años los dos. En los últimos 24 meses en su familia han vivido una situación compleja. Valiéndose de esta experiencia vital le dijo a la mujer que siempre hay algo a lo que te puedes agarrar y que intentara pensar en eso para tener un poco de ilusión.

Le pedía que le mirara a los ojos para que poco a poco se fuera alejando del precipicio. Buscaba con la mirada a alguien que surgiera del lado izquierdo para poder ayudarle a retener a la mujer físicamente hasta que por fin apareció otro hombre que pudo agarrarla. Mientras hablaban Sergio incluso se agachó y se puso de rodillas "para mostrarse más dócil y que ella viera que no la quería atacar".

"Aunque la historia hubiera tenido un desenlace negativo me hubiera pesado más no intentarlo"

Reconoce que si la historia hubiera tenido un desenlace negativo "esa losa hubiese pesado" pero pesa más no intentarlo. "Había que intentarlo y esa persona puede tener otra posibilidad para seguir luchando y viviendo", reconoce.

Margot vivió ese momento como testigo "con una desesperación increíble". "Solo suplicaba a Dios que le diera fuerza a él para que no se fuera y a ella para que no se rindiera" recuerda. Cree que la sociedad necesita humanizarse ante este tipo de problemas y nos debemos esforzar más para ayudar. A ver si este vídeo sirve para concienciar a otras personas, señala.

Actualmente la mujer está "ingresada, controlada y tranquila"

Actualmente la mujer que se intentó suicidar se encuentra ingresada en el hospital clínico en el área de salud mental. "Sé que está tranquila y controlada", señala Sergio.

