"Ser narcotraficante ya no es sólo pasar droga, ahora son asesinos"

Sergio Román es el presidente de la asociación cultural 'La Aurora' y conoce bien la realidad de Barbate (Cádiz). "No es como en los años 90, ha habido un cambio", sostiene. No quiere que se centre toda la atención en Barbate y por eso recuerda que "droga hay en todos los sitios y lo que ha pasado aquí no es un problema de Barbate, es un problema de España".

Reconoce que la muerte de los dos guardias civiles en aguas del puerto de Barbate ha sido un golpe duro para esta población andaluza pero que lo que más les preocupa son otros problemas como el paro.

Los vídeos de persecuciones son habituales

Román cuenta que el hecho de que circulen vídeos caseros sobre las persecuciones que se ven en sus costas es muy habitual. "La diferencia ha sido que ahora ha habido dos muertes". Quiere defender, además, a los jóvenes que jalean y se alegran de ese ataque en ese vídeo porque "yo creo que estarán súper arrepentidos de grabarlo". Asegura que son vídeos normales, que se suelen hacer en cualquier playa de la zona porque están más que acostumbrados a ver cómo la Guardia Civil persigue a los narcotraficantes.

Y cree que este suceso supondrá un punto de inflexión porque los jóvenes que se vean tentados a meterse en el mundo del narcotráfico ahora ya no sólo lo verán como "pasar droga y ya está", ahora los narcotraficantes "son asesinos".