¿Es seguro volar con Ryanair?

David asegura que llegó a temer por su vida. Viajaba en un avión de Ryanair que sufrió una despresurización en cabina, lo que le obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Viajaba en la ruta Madrid - Canarias. "Nadie nos decía nada, no sabíamos muy bien lo que estaba pasando. El aire no salía por las mascarillas y me asusté un poco", asegura en Espejo Público.

Alba, que también viajaba en el vuelo, ha reconocido haber vivido una experiencia "horrible". "Nunca más volveré a volar con Ryanair. La vida de una persona no vale 40 eriros que es lo que me costó a mí el billete", sentencia. Al tiempo que critica con dureza la actitud de los auxiliares de vuelo de la compañía. "Tardaron 5 minutos en informarnos y, cuando lo hicieron nos hablaron en inglés".

La compañía de bandera irlandesa ha vivido su particular verano "horribilis" pues se ha visto involucrada en numerosos incidentes. De ahí que el Ministerio de Fomento haya abierto una investigación a la aerolínea.