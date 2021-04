La secuela del Covid que arrastra Ainhoa Arteta y le ha obligado a ir en silla de ruedas

Las alarmas saltaban por una imagen de la cantante Ainhoa Arteta en silla de ruedas. A partir de ese momento se disparaban los comentarios que ponían en duda su buen estado de salud.

La artista pasó el Covid hace 4 meses. De repente comenzó a notar que le dolían mucho las piernas, desde el primer momento pensó que se trataba de una secuela del virus, y no se equivocó.

Ella misma explica sus problemas de salud en un vídeo en el que un operario del aeropuerto de Barajas la traslada por el aeropuerto en silla de ruedas. Cuenta que sus problemas son una consecuencia del Covid que sufre 4 meses después de pasar la enfermedad.

Padece un edema dentro de las rótulas de los huesos. El peligro esta en que no debe andar mucho. Reconoce la cantante que "aunque no es grave, no es agradable". Pide que no cunda el pánico entre sus seguidores y aunque reconoce que de repente un día se quedó sin poder andar, se encuentra bien.

