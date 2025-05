El Secretario de Estado de Energía "niega rotundamente" la información que apunta que España hizo un experimento el día del apagón

Este fin de semana en el sur de Francia han sufrido dos apagones importantes y el ministro Óscar Puente no ha perdido la oportunidad de tuitear : "Serán las renovables...ah no, que Francia no tiene. ¿Cómo puede ser esto?" escribía Puente en redes sociales. Según las autoridades francesas la causa en este apagón parece ser delictiva. El extenso corte, que comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se prolongó hasta las 14:30 horas, fue provocado —según el fiscal de Grasse— por “un acto malintencionado”.

En Espejo Público entrevistamos a Joan Groizard, Secretario de Estado de Energía, explica que lo que quería decir con ironía el ministro Puente es que "el 28 de abril en España también había gente que aparentemente sabía lo que había ocurrido y llegó a conclusiones inmediatamente". Los sistemas eléctricos fallan en ocasiones y las causas asegura Groizard "suelen ser complejas y la complejidad lleva un tiempo". Sobre el apagón francés, el Secretario de Estado de Energía, asegura que "es bastante paradigmático el caso francés, incluso donde parece tan evidente, donde hay indicios de causa de sabotaje, de causas deliberadas, la fiscalía lo que ha anunciado es que ha abierto una investigación".

La investigación del apagón

Esta semana se cumplirá el primer mes del 'Gran apagón' del 28 de abril en España. La investigación continúa y de momento hay pocas certezas, aún no se sabe el motivo del fallo eléctrico pero el Gobierno , de momento, ya ha dicho que no fue un ciberataque. Justo a unos días de este aniversario "La Vanguardia" ha realizado una encuesta y según el resultado el 65% de los españoles cree que el Gobierno no dio suficiente información durante el apagón y para a mayoría de los españoles se debería alargar la vida de las nucleares. Joan Groizard, Secretario de Estado de Energía, asegur4a que "se sigue investigando el motivo del apagón y hoy tenemos una nueva reunión de ese comité de análisis, siguen los equipos técnicos trabajando para poder seguir compartiendo las novedades conforme vayamos avanzando".

A preguntas de "Espejo Público" Groizard añade que "se podrían escribir páginas con toda la información que ya ha aportado el gobierno. En 14 preguntas parlamentarias de la ministra, varias comparecencias a petición propia, varias interpelaciones, entrevistas a medios de comunicación. Yo mismo he tenido ocasión de comparecer varias veces ante medios. Sabemos que no faltaba capacidad en el sistema en ese momento, sabemos que no fue un tema de falta de redes eléctricas, tenemos bien categorizado los hitos, esas oscilaciones y esos eventos que ocurrieron aquella mañana" Y según su opinión " hay bastante información que hemos ido compartiendo. A medida que vamos teniendo certezas, es cuando vamos compartiendo esa información con el conjunto de la ciudadanía y en ese de parlamentaria".

Descartar el ciberataque

El propio gobierno durante 14 días dejo abierta la puerta del ciberataque cuando Red Electric lo descartó en las primeras horas. Le preguntamos al Secretario de Estado de Energía ¿por qué se mantuvo abierta esa posibilidad? y nos explica que "el gobierno llega a las conclusiones cuando los técnicos del gobierno llegan a las conclusiones. Efectivamente, la vicepresidenta en sede parlamentaria ha dicho que no hay indicios de que en red eléctrica en concreto hubiera habido ciberataque. A día de hoy, los equipos técnicos del CNI, del INCIVE, de distintos organismos especializados en ciberseguridad, siguen analizando los distintos centros de control que integran energía, integran generación". Y añade que "el sistema eléctrico no es solamente red eléctrica, son el conjunto de los agentes. Nosotros no nos acogeremos a hipótesis hasta que no tengamos certezas y ese es el compromiso que tiene el gobierno, ir contando las certezas según se vayan confirmando".

El apagón ¿fue una prueba?

Un artículo del periódico "The Telegraph" asegura que se puso a prueba el sistema a petición del gobierno. Según publica hoy "El Mundo" Red Eléctrica rebajó al 50% la protección el día del gran apagón" y que "pasó de apoyarse el día anterior en 20 centrales de gas y nucleares a emplear solo 10 antes del apagón" y añade que "desde entonces usa 25 para evitar un nuevo caos".

El Secretario de Estado de Energía es muy tajante sobre este tema " tengo que negar rotundamente esa afirmación de que el gobierno, de alguna forma, estaría llevando a cabo algún tipo de experimento en el sistema eléctrico. Yo creo que hay que tener una información importante. Red eléctrica opera el sistema de acuerdo a una serie de procedimientos, de protocolos, de suficientes, de la que se puede hacer el sistema. No es el gobierno el que día a día le dice, obviamente, a Red eléctrica cómo operar el sistema. Y estamos hablando de una información que no aporta datos, no aporta información de contraste. Se basa en unas fuentes anónimas de Bruselas, cuando hemos escuchado al máximo responsable de la política energética comunitaria ha dicho lo contrario. Tengo que desmentir, rotundamente, esta información.

¿Alargar la vida de las nucleares?

Tras el apagón otra de las preguntas es si ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno se pueda plantear alargar la vida de las nucleares? Para el Secretario de Estado de Energía "el plan de cierre de los nucleares es un plan propuesto por las propias empresas. En el año 2019 las propias empresas tenían fechas distintas en las que querían cerrar los nucleares. Algunas, entregaban las llaves, quería encerrar ya en 2019, otras querían alargar 10 años". Así que según explica Joan Groizard "este gobierno ha alargado de media unos 4, un poco menos de 5 años. A día de hoy el calendario de cierre es el propuesto, el pedido por las empresas. Y zanja que "no tenemos todavía una propuesta, una petición de las empresas para modificar ese calendario".

Sobre la queja de las nucleares de que están siendo muy castigadas por el gobierno el secretario de energía apunta que "hay que ser muy preciso y entender a qué se refieren por fiscalidad. Todos los impuestos a los que les aplica ahora mismo a las nucleares se aprobaran en 2012, con lo cual no ha habido un cambio fiscal por parte del Gobierno de España a las nucleares. Una parte de lo que a veces se llama coloquialmente fiscalidad son los costes de gestión de los residuos radioactivos, que por ley corresponde, como es lógico, a los operadores de las centrales. Lo que hemos dicho desde el gobierno es que lo que no vamos a hacer es que el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de los consumidores, sean los que asuman los costes de desmantelamiento y gestión de las centrales nucleares, porque no tendría sentido y iría contra el principio de que en contamina paga y sería injusto con la ciudadanía".

