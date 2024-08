Desvelamos los detalles de la ruptura de Sara Carbonero y nos llama su equipo en directo: "El entorno está enfadadísimo"

Sara Carbonero y el músico Nacho Taboada podrían haber puesto fin su discreta relación. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado directamente, habrían sido fuentes cercanas a la pareja la que han dado a conocer la ruptura, tras cerca de dos años de amorío. La colaboradora de Espejo Público, Gema López, apunta a que fue a finales de junio cuando "las piezas comenzaron a moverse".

La pareja habría pasado el verano separada, dando así pie a una serie de especulaciones sobre qué está ocurriendo. Unas especulaciones que según desvela López: "Ella ha intentado tapar hasta el último momento". Los colaboradores de Espejo Público se han mostrado sorprendidos con el fin de la relación, ya que afirman que "apostaban por ella".

Las fechas clave

Gema López y Arnau Martínez han aprovechado para hacer un repaso de las fechas clave en esta separación, comenzando por el 15 de julio, semana en la que Saray Nacho habrían roto su relación. Tan solo un día después, la periodista subiría una publicación a Instagram, en la que se podía leer: "Decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo mejor que podía hacer era trenzarse el cabello; de esta manera el dolor quedaría atrapado entre los cabellos y no podría llegar hasta el resto del cuerpo".

Gema López apunta a que "tiene mucho más sentido si yo he roto una relación el día anterior, jugar con mis sentimientos, y plasmarlos de una manera poética, como hace ella, sabiendo todo lo que ha pasado este verano". No sería hasta el cinco de agosto cuando Nacho Taboada habría comunicado a sus compañeros de trabajo que ya no está con Sara, mientras que la semana pasada la noticia llegó a Espejo Público, desde comenzaron a seguir la pista.

"Sara nunca ha cobrado por hablar de su vida"

Arnau Martínez asegura que trataron de contactar con el equipo de Sara para confirmar la información, no obstante: "Ese equipo al principio nos dice que no nos quiere confirmar o desmentir la información, porque Sara nunca ha cobrado por hablar de su vida privada (...) pero minutos más tarde recibo otra llamada donde ya la cosa cambia. En esa llamada (...) me comentan que eso no es cierto, que de hecho la pareja ha hecho incluso planes juntos", explica.

Ha sido mientras narraban la cronología de los hechos, cuando el colaborador de Espejo Público se ha visto interrumpido por una llamada del equipo de Sara Carbonero, y ha tenido que abandonar el plató para atenderla. A raíz de la llamada, Gema López ha querido mandar un contundente mensaje:"Yo creo que lo más sencillo es dar un paso para adelante, no hay nada malo en romper, en volver, en reconciliarse, lo malo es jugar con los medios y despistar a los medios", sentencia.

"El entorno está enfadadísimo"

De igual manera, la periodista ha querido desvelar una nueva información en relación con Carbonero. Esta se habría ido de vacaciones a Lanzarote, donde se habría encontrado con un amigo y "no quiere bajo ningún concepto que se fotografíe con ese amigo y se pone tremendamente nerviosa", ya que estaría evitando que se relacionara con la ruptura. "El entorno está enfadadísimo" ha confirmado Arnau.