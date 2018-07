"No sabemos cómo sigue entrando este producto en nuestro país"

Marga Santamaría es la presidenta de la Asociación de afectados por el dimetilfumarato, el producto abrasivo que se encuentra en bolsitas anti humedad que se coloca en el interior de zapatos, muebles o sofás, entre otros productos.

Asegura que dar una cifra exacta de afectados en nuestro país es realmente difícil. Las primeras denuncias que se producen por el uso de este producto en España se remontan al año 2007 y la última víctima de la que se tiene constancia es de diciembre del año 2011, por lo que este producto sigue entrando en nuestro país, a pesar de estar prohibido. "No sabemos cómo este producto puede seguir entrando en nuestro país".

Lo más preocupante de todo es que no resulta nada sencillo poder distinguir una bolsita tóxica de otra que no lo es. "Nosotros hemos encontrado bolsas que en un principio podrían no ser tóxicas y darnos cuenta que sí lo son. Soy una afectada y no puedo ayudar a distinguir unas de otras", ha señalado Marga Santamaría. Los afectados por este producto no tienen por qué ser especialmente sensibles a este producto, pero si te haces sencible a el, ya no puedes volver a estar en contacto con el dimetilfumarato. Francia y Gran Bretaña también son países con numerosos casos de personas afectadas.