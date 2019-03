Rosario Porto y Alfonso Basterra han intercambiado cartas en prisión

Los padres de Asunta han mantenido contacto permante en estos 6 meses que llevan entre rejas. Las pruebas las aporta la revista Interviú y Espejo Público ha tenido acceso a ellas. Rosario y Alfonso se han intercambiado notas manuscritas en la cárcel, saltándose todas las normas de prisión que prohíben el intercambio de comunicaciones entre presos. Notas clandestinas en donde Basterra y Porto aprovechan para animarse, consolarse y darse fuerza.

En una de esas cartas, Alfonso se muestra ante Rosario como un padre desolado y preocupado, pero fuerte. "A diario pienso en tí y en la niña y no puedo reprimir las lágrimas. Me duelen los ojos de tanto llorar. Pero no te preocupes, sigo entero y así estaré en tanto en cuanto dure esta pesadilla". Llega incluso a darle consejos a quien es aún su ex mujer. "Cuídate mucho, mi vida. Sé fuerte y aguanta porque la verdad triunfará. Además piensa que Asunta está de nuestro lado".

Alfonso se muestra muy cariñoso con Rosario, como durante las conversaciones que mantuvieron en los calabozos antes de ingresar en prisión. Como si de un matrimonio se tratase Basterra le manda mensajes de amor. "Te quiero dedito. Eres mi vida y lo serás el resto de mis días. Pienso a todas horas en nosotros".

Aunque también aprovecha estas notas prohibidas para darle un tirón de orejas a Porto por sus contradicciones ante el juez. "Vázquez Taín está un poco mosca contigo porque no dijiste desde el principio que habías subido a la finca. Pero nada más, no tienen nada. No tienen prueba alguna contra nosotros. Solo sospechas y por eso no nos pueden condenar".

A pesar de este toque de atención, Alfonso le asegura a Rosario que confía en su inocencia. "Yo sé que tú eres inocente, pero en este puto país te pueden mandar a prisión por meras sospechas, aunque no existe ni una sola prueba. No veas ni leas nada. Ten fe, saldremos adelante".