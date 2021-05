Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España: "Hamás lanza misiles a los propios ciudadanos de Gaza"

Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España no vincula la crisis migratoria en Ceuta con las manifestaciones que hubo en Marruecos a favor de Palestina y que tuvieron lugar horas antes de la llegada masiva de inmigrantes. "Marruecos ha sido un aliado de Israel y no todos los marroquíes lo han entendido. No todo lo que pasa en Oriente medio y en el norte de África está relacionado", mantiene.

Cree que lo que sucede en Marruecos tiene otras razones y lo ocurrido en Gaza estaba muy vinculado con el hecho de que el presidente de la autoridad palestina decidió no celebrar elecciones aunque estaban previstas. "De aquí radica una frustración de Hamás, que calcularon tener una popularidad más allá de la que tuvieron antes".

Explica la embajadora que Hamás usó como pretexto una semana cargada de fechas simbólicas "para provocar un brote de violencia que no ha sido calculado" y en el que Israel no tenía prevista una ofensiva militar.

Hamás usa a sus ciudadanos como escudos, lanzando misiles a centros de civiles de Israel

"Desde que Hamás entro en la franja de Gaza y tomó el liderazgo en 2007 se han sucedido las rondas de violencia. Estamos enfrentando a un grupo terrorista que está usando sus ciudadanos como escudos humanos, lanzando misiles desde centros civiles en Gaza hacia centros de civiles en Israel. Estas rondas se repiten", expone.

Israel tiene la cúpula de hierro para defenderse de los ataque de Hamás. Se trata de un escudo que les permite defenderse de esos ataques de misiles y sin esa cúpula de hierro hubieran tenido muchos más muertes.

Asegura Rodica Radian-Gordon que están realizando "operaciones quirúrgicas" para definir de modo preciso bases militares de Hamás. Afirma además que en el edificio del Asociated Prees que fue bombardeado "había bases militares de inteligencia y bases de operación de Hamás". "Antes de destruir llamamos la atención de la población y damos tiempo. Siempre hay víctimas civiles y eso lamentable pero parte de las víctimas civiles en Gaza son a causa de Hamás porque el 30% de los misiles lanzados hacia Israel han caído en la franja de Gaza".

