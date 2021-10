Rocío Monasterio: "Hay que reducir el gasto en campañas de cambio climático y de igualdad"

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, considera que el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Vox porque ellos querían eliminar el impuesto de plusvalía porque "suponía un gravamen sobre un valor que no existía". "Muchas familias no podían pagarlo porque su valor de venta no coincidía con el valor que le estaban dado desde hacienda", señala.

Añade que no ayudaba el valor catastral que se da en muchos inmuebles. Considera que Vox "protege a los españoles frente al atraco continuo de las administraciones". "Las familias tienen que pagar unos impuestos reducidos y justos y no ser atracados sistemáticamente y de forma injusta", expone.

La de Vox propone que para paliar ese roto de 2.500 millones de euros que van a dejar de percibir los ayuntamientos que reduzca "el gasto político ineficaz". Cree que hay recursos que se van "a campañas de cambio climático, de Igualdad y a chiringuitos donde colocan a políticos y esa parte hay que reducirla".

Propone "acabar con los atascos en Madrid" y que se dediquen los fondos a lo que es fundamental.

Afea que el ministerio de Igualdad del Gobierno de la nación cueste a los españoles 550 millones de euros "para que la señora Irene Montero esté colocando amigos, algunos condenados con sentencias firmes". "Podían estar dedicados a viviendas, infraestructuras o ayudando a las familias que lo están pasando mal. Hay que ver si estamos a los problemas reales de las familias o a una ideología que cuesta mucho dinero y no repercute en el bienestar real de las personas ni en su día a día".

Sobre los presupuestos que ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que harán todo lo posible por sacarlos adelante pero su objetivo es que los recursos "estén con aquellos que lo están pasando mal y en educación, sanidad y en la emergencia social". "Todo lo que sea grasa del sistema tenemos que eliminarlo, hay entes y chiringuitos que no son fundamentales y ahí hay que hacer un ejercicio de auditoría y mirar los números con detalle para redirigir el gasto a lo que es fundamental".

Puedes ver la entrevista completa a Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, en Espejo Público a través de Atresplayer.