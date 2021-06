Rocío Monasterio, sobre el crimen de las niñas de Tenerife: "No lo tratamos igual si el que mata es un hombre que una mujer"

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha respondido a la cuestión de por qué la pasada semana impidieron que la Asamblea guardara un minuto de silencio por un crimen machista y Ortega Smith se apartaba de la pancarta que condenaba el crimen de las pequeñas Anna y Olivia en Tenerife.

Asegura que tanta empatía sienten por las víctmas que cree que "no se puede excluir a ninguna víctima de la violencia". "Hay que sentir empatía por las mujeres que son víctimas y por los hombres y pedimos la cadena perpetua para los maltratadores", apunta.

Señala la de Vox que mantienen la empatía con los niños que tienen derecho a ser protegidos de la violencia y piden condenas para los hombres y mujeres que ejercen la violencia. "Creemos que esa niña que hace unos días fue asesinada por su madre tiene el mismo derecho a que se guarde un minuto de silencio por ella que los niños asesinados por sus padres", señala.

"Todos los españoles somos iguales y tenemos el mismo derecho a que se guarde un minuto de silencio. Hay que reformar una ley que no funciona y que no protege a las mujeres", piensa la de Vox.

"Nosotros pedimos la cadena perpetua para los maltratadores"

Sesgún Rocío Monasterio no tratamos igual cuando el asesinato es cometido por un padre o por una madre, caso en el que cree que no se habla de ello. "Los hombres matan y las mujeres también, hay que educar en la verdadera igualdad. Mujeres y hombres tenemos las mismas obligaciones y derechos, no puede ser que en España solo haya igualdad para los hombres".

Puedes ver la entrevista completa a Rocío Monasterio en Espejo Público a través de Atresplayer.