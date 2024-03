Roberto, el cabo que se siente una mujer lesbiana: "Yo no puedo ir al ginecólogo, tengo que ir al urólogo"

Roberto es cabo del Ejército y se ha registrado como mujer ya que se siente una persona bigénero intersexual. Se siente mujer lesbiana aunque biológicamente sea un hombre y no tenga intención de cambiar esa condición. Se sabe incomprendido por buena parte de la sociedad pero reconoce que se lo toma todo con humor y no le importan las críticas. "Yo soy como soy y al que no le guste que se compre una vida", señala.

Desconoce los beneficios que pueda obtener por haber hecho este cambio registral. Lleva un año siendo mujer y por el momento cuenta que no ha percibido privilegios. "Yo voy a seguir con mi vida con naturalidad", apunta. En el caso de enfrentarse a pruebas físicas en el Ejército seguiría ciñéndose a las marcas que se les pide a los hombres. "Iría a por los tiempos como biológicamente el hombre que soy".

Cuenta que desde siempre sintió que algo fallaba en su interior. "Ahora con esta nueva sociedad me informé. Con la ley trans quise informarme de qué era eso y me ubiqué ahí", relata. La ley le ha abierto los ojos para poder encuadrarse en una definición específica. Reconoce que lo que más siente tras este cambio es satisfacción propia: "Eso no hay dinero que lo pague".

"El día que pueda hablar con mi hijo se lo explicaré"

Roberto fue padre hace 16 años. A su exmujer le dijo cómo se sentía pero aún no se lo ha comunicado a su hijo. "El día que puede hablar con él se lo diré", apunta.

Mar Vázquez, es una mujer atleta trans, que cree que en este tipo de casos hay que demostrar si estás ejerciendo un derecho con un objetivo distinto para el que se concibió la ley. A Mar la llaman para hacerse mamografías porque es mujer, pero también acude al urólogo. Roberto rechaza la atención médica como mujer: "Biológicamente soy un hombre, yo no puedo ir al ginecólogo. Yo tengo que ir al urólogo", mantiene.