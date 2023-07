Roban a la fuerza un reloj de lujo valorado el 13.000 euros en San Lorenzo de El Escorial

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 16 en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, cuando la víctima, Lola, una mujer de 70 años, paseaba tranquilamente por la mañana, muy cerca del famoso Monasterio de la misma localidad. En torno a las 11:50 apareció detrás de la víctima una chica joven. Según nos cuenta la propia víctima esta chica tendría unos 25 años y mediría 1.70 cm de altura.

"Venía andando tranquilamente y de repente me adelantó una chica joven por la izquierda, con buen aspecto, aseada. Empezó a hablarme, me saludó como si me conociera" nos cuenta Lola.

En primera instancia la ladrona le preguntó si tenía ropa para donar a la iglesia, "yo tenía prisa, así que me despedí", fue entonces cuando la atracadora empieza a agarrarle de forma violenta del brazo, le quitó el reloj de lujo de su muñeca y corrió hacia un coche en marcha que la estaba esperando en ese mismo paseo. Lola asegura que en ese preciso momento no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo único que pensó fue en gritar y en forcejear con ella porque se sintió agredida. Poco después, al ver que la chica corría hacia el coche, se dio cuenta de que, efectivamente, le habían robado.

Se trata de un reloj perteneciente a la marca Rolex valorado en 13.000 euros, el modelo de este reloj robado es el 'Oyster Perpetual' con esfera rosa y una corona de oro blanco.

"La sensación que tengo es que venían siguiéndome desde hacía días, esto no ha podido ser un acto improvisado" asegura. Tras este robo con fuerza, Lola no necesitó atención sanitaria y acudió rápidamente al cuartel de la Guardia Civil más cercano para denunciar el suceso.

Mercado de reventa de relojes de lujo

Ahora mismo, los relojes de lujo son un bien muy cotizado. Existen grandes bandas organizadas que llevan a cabo este tipo de robos, normalmente usando la fuerza y la violencia, para, posteriormente, sacar dinero de ellos a través del mercado de reventa. Los atracadores suelen hacen un seguimiento previo de sus víctimas. La forma más común de efectuar estos robos se compone, en la mayoría de los casos, de dos atracadores, mientras uno forcejea con la víctima para sustraerle este tipo de artículos, el otro le espera con el coche en marcha para hacer efectiva la huida.