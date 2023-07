Ofrece una recompensa de 500 euros a quien le devuelva su móvil robado en Vizcaya

Todo ocurrió el pasado 15 de julio cuando la joven salió de fiesta en Santurce y su móvil desapareció. Al día siguiente, ella pidió desesperada, por Twitter, que quien tuviera su teléfono móvil se lo devolviera: "Por favor, os lo suplico, doy 500 euros". Asegura que ese teléfono móvil tiene mucho valor para ella porque en la memoria del dispositivo guarda las últimas fotos y audios que tiene de su madre, fallecida hace un año.

La joven consiguió localizar el móvil porque obtuvo una ubicación repentina en un edificio de Bilbao y decidió contactar con las autoridades: "La Policía no me ha hecho ni caso, no sé qué más hacer, si ir hasta allí yo sola sin tener teléfono o qué".

Finalmente, la joven decidió acercarse al bloque de viviendas ubicado en la calle Fernández del Campo, pero sin éxito. Una vecina del edificio en el que supuestamente se encuentra el teléfono móvil le ofreció papel y boli para dejar una nota en el portal que dice lo siguiente: "Sé que tienes mi móvil. La información tiene valor sentimental. Por favor, no denuncio. Recompensa de 500 euros".

Entre todos los mensajes que Janire ha recibido estos días se encuentra el de otra chica que denuncia que a ella también le habían robado el móvil en las fiestas de Santurce y que asegura que la ubicación de su teléfono señala al mismo edificio: "Lo malo es que al otro lado de la calle hay una tienda de envíos... Y si se ha movido, quizás está en la parte de atrás de esa tienda para que ya lo manden a algún sitio", lamenta la joven.

Críticas en redes sociales

Tras publicar el primer tuit, la joven pide desesperada que le dejen tranquila, ya que las críticas recibidas por redes son muchas. Entre otros, hay usuarios que no entienden cómo no tenía una copia de seguridad hecha si el material que contenía ese teléfono tenía tanto valor. Además, la joven ha recibido comentarios como el siguiente: "Con esos 500 euros mejor ve a terapia". A pesar de todo el revuelo, dice que aunque no sabe qué más hacer, no se va a rendir hasta conseguirlo.