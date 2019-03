Rivera: "Lo lógico es que Artur Mas dimita"

Tras la reciente publicación en un diario de una factura en la que se muestra el pago a la Generalitat por parte de una empresa de una comisión de un 3 por ciento, las reacciones no se han hecho esperar. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha declarado a Espejo Público que "queremos saber si Artur Mas está al corriente de toda la trama de corrupción. Lo lógico sería que dimita, pero como no hay tiempo material habrá que echarle en las urnas".

Rivera va más allá y apunta a posibles complicidades de otros en estas'mordidas', "es imposible que los Pujol, los Mas y compañía hayan hecho lo que han hecho con las mordidas sin que lo supiera el Gobierno de España, la Fiscalía, la justicia ... creo que se les ha permitido durante mucho tiempo hacer lo que les ha dado la gana".

Por último, al hilo de la reciente propuesta por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes de cerrar Telemadrid si no es rentable, el presidente de Ciudadanos afirma que "TV3 hace propaganda con el dinero de todos los catalanes. Nos cuesta 250 millones al año. Abogo, si me toca gobernar España, por una remodelación de la televisión y la radio pública que haga funciones públicas, que no estén politizadas y que sean sostenibles. No puedes mantener teles mientras cierras quirófanos", sentencia.