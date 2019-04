Primera víctima del incendio del vertedero de neumáticos

Hemos hablado en espejo público con Nieves, una vecina de Seseña que, a pesar de haber dejado su casa el pasado fin de semana por el humo tóxico desprendido del incendio de neumáticos, está padeciendo los efectos de la inhalación de ese humo. "Soy asmática y he tenido que ir al hospital al sufrir una crisis. En el informe me dicen que me aleje del humo".