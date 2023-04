Los riesgos del turismo sanitario: viajó a Turquía para operarse y volvió sin dientes

Volar a Turquía, y no precisamente para conocer la ciudad, es una de las modas más consolidadas de los últimos años. El objetivo de estos viajes es realizarse alguna operación estética. Esto se conoce como turismo sanitario, una tendencia que puede conllevar muchos riesgos. Por eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido que en los últimos meses han muerto cuatro españoles por este tipo de operaciones, y recomienda analizar cuidadosamente la clínica que se escoge y en qué manos nos ponemos, porque hay mucha diferencia entre la calidad de los diferentes centros y médicos turcos.

Maribel acabó sin ningún diente

A través de las redes sociales Maribel encontró un pack que ofrecía operación de pecho, abdomen y glúteos por algo más de 5.000 euros en Turquía. Así que no lo dudó, voló hasta allí para operarse. La oferta incluía también el alojamiento y los transportes entre aeropuerto, clínica y hotel. Una vez allí le dijeron que solo podían realizarle la cirugía de pecho “porque la barriga estaba inflamada y no me lo pudieron hacer”, ha declarado esta mañana en Espejo Público.

“Me fue estupendamente. Salí bien de la operación. Entonces luego yo quise entrar a un dentista. Tenía mis dientes todos bien puestos, lo que pasa que me faltaban las muelas y llevaba un pequeño aparato y quería cambiarlo”, así que acudió a otra clínica en Turquía donde le ofrecieron arreglarle los dientes por 2.800 euros. ¿El resultado? Le quitaron todos sus dientes sanos y le pusieron únicamente cuatro implantes: “Me dijeron que no había problema. Yo pensé ellos son dentistas, sabrán lo que han hecho. Pensaba que al final me habían quitado los dientes para ponerme toda la boca de implantes”, pero no fue así. Cuando acudió por segunda vez a la clínica buscando una solución intentaron pegarle una dentadura postiza con pegamento al paladar, fue entonces cuando se grabó un vídeo denunciando lo sucedido que se ha hecho viral en las redes sociales.

"Lo he pasado muy mal y me he pasado 8 meses de muerte"

“Yo lo he pasado malamente, me he tirado 8 meses de muerte” nos cuenta Maribel. Además del daño físico y psicológico, asegura que la pérdida también ha sido económica: “Tuve que cambiar el billete para quedarme más y que me lo arreglasen. Pagar la diferencia de los billetes, del hotel, todo. Estuve siete días sin hacer nada y cuando fui a probarme eso quería morirme de ver esto”.

Un dentista de Gijón se enteró de su historia a través del vídeo que Maribel publicó en internet, y rápidamente la llamó para arreglarse la boca de manera gratuita y altruista. “Ahora me ha puesto unos provisionales, pero tengo que ir a final de mes a que me ponga unos implantes definitivos”, cuenta agradecida Maribel, quien ahora busca la forma de denunciar los riesgos a los que se someten cientos de personas que viajan a Turquía para operarse más barato.